Limón disfrutará en agosto del XX Festival de la Cultura Negra Limón 2018

San José, 31 jul (Elpais.cr).- Cada 31 de agosto, el país celebra el “Día de la persona negra y la cultura afrocostarricense”, que se instauró en respuesta a la necesidad de que se reconozcan los aportes del sector afrocostarricense, en aspectos económicos, sociales y culturales.

Esa celebración se realiza en Limón durante todo el mes de agosto, mediante el XX Festival de la Cultura Negra Limón 2018, organizado por el Comité Cívico, Cultural Étnico Negro de Limón. La iniciativa pretende rescatar, revalorizar y promover la identidad cultural afrocostarricense, así como contribuir a la historia de Costa Rica.

La edición 2018 del Festival de la Cultura Negra cuenta con una declaratoria de interés cultural, por parte del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ). La oferta incluye proyección de documentales, conversatorios, conferencias, degustaciones gastronómicas, y, lo más esperado, el cierre de las celebraciones con el tradicional Grand Parade de Gala por las calles de Limón, el 31 de agosto, a partir del mediodía, con salida del parque Asís Esna.

Marcelle Taylor, coordinadora general del XX Festival de la Cultura Negra Limón 2018, expresó que a través de estos 20 años, el objetivo y filosofía ha sido siempre ir hacia el rescate de la cultura y valores; de ahí que durante estos años, todas las actividades han tenido ese componente de volver a las raíces, con actividades para niños, niñas, jóvenes y adultos, y en general con la comunidad limonense”.

“El legado que nos han dejado nuestros ancestros se vincula mucho con la gastronomía, la lengua, la música, el arte y la historia, por lo que mediante la educación, nosotros podemos amalgamar este proyecto –el Festival- para que dé los resultados que buscamos, es decir, ir hacia el rescate de la cultura. A eso agregamos que los valores son asunto de todos los días, entonces es ahí donde tratamos de abracar ese abanico para poder cumplir con nuestros objetivos”, aseguró Taylor

A continuación el detalle de las actividades del XX Festival de la Cultura Negra Limón 2018:

-El 1, 6 p.m., Emancipation Day, en la UNIA

-El 2, 6 a.m., Viaje en tren: Remembranza, en New Hope Baptist Church

-El 5, 8 a.m., Misa de Acción de Gracias, Iglesia San Francisco de Asís

-7, 10 a.m., Acto Cívico por el Natalicio del Mayor Thomas Benjamín, en la Biblioteca Pública Mayor Lynch

-El 9, 16, 23 y 30, 6 p.m., proyección de documentales y cine afrodescendiente a cargo de la UCR Sede del Caribe, en la Casa de la Cultura

-El 9, 3 p.m., conversatorio “Música Negra: and a sing along to honor august 31”, en la Biblioteca Pública Mayor Lynch de Limón

-El 10, 6 p.m., conversatorio sobre el futuro del inglés criollo, en la Asociación de Mujeres Afro

-El 17, 6 p.m., Natalicio Marcus Garvey, en la UNIA

-El 19, 2 p.m., III Conferencia Real Women International, en el Centro Turístico HantariX Cimarrones, Siquirres

-El 21, 3 p.m., Tertulia “Let’s remember First Time Days“, en la Biblioteca Pública Mayor Lynch

-El 24, 7 p.m., Gala Dinner “Back to Our Roots”, en Calderón Catering Service

-El 26, 7 p.m., Limon Roots Award, Teatro Nacional de Costa Rica

-El 30, 9 a.m., presentación y degustación “Libro Cocina Tradicional Costarricense 6 Limón“, en la Biblioteca Pública Mayor Thomas Benjamín Lynch

-El 30, 11 a.m., Informe población afro, Costa Rican Burrial Skeen

-El 30, 2:30 p.m., conferencia sobre Entrepreneurship for women, con la embajadora de Estados Unidos, AC Limon

-El 31, 12 mediodía, Grand Parade de Gala en celebración del Día de la Persona Negra y la Cultura Afro Costarricense, salida de parque Asís Esna.