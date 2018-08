Tres miradas pretéritas al Arenal

Al cumplirse medio siglo de la imprevista y desmesurada erupción del volcán Arenal, ocurrida en julio de 1968, ha sido muy positivo que tanto la prensa escrita como la televisión nos recuerden la gravedad de lo acontecido entonces, sobre todo pensando en la necesaria y hasta urgente educación de la ciudadanía, para así evitar futuros desastres y desgracias, como las causadas hace apenas dos meses por el volcán de Fuego, en Guatemala.

Para mí, ese bellamente simétrico y majestuoso cono marcó mucho de mi infancia, de cuando en las vacaciones escolares visitábamos a mi tío Ricardo y a nuestros primos, cuyas dos fincas estaban en la base misma del macizo, compuesto por la indisoluble guapil de los cerros Arenal y Chato. He dejado constancia de ello en los artículos “Beto y el Arenal” (Semanario Universidad, 29-V-98) y “¿Volcán, el Arenal?” (La República, 2-VI-05), así como en el texto “¡Aquellos aromas silvestres!”, que circulé entre algunos amigos hace varios años, pero que permanece inédito. Por tanto, todo lo que se refiera al Arenal lo leo con verdadera fruición.

Ahora, en esta conmemoración, marcada por la evocaciones y el dolor de quienes perdieron a sus seres queridos, así como por la alegría de quienes han podido obtener beneficios económicos del turismo asociado con el volcán, deseo relatar tres hechos o anécdotas -que aquí llamo miradas, porque lo fueron-, hasta hoy poco o nada conocidos.

En primer lugar, como aficionado a la historia, durante la preparación del artículo “Aquella inexplorada región de San Carlos” (Revista Herencia, Vol. 27, 2014), me topé con el documento “Informe sobre el camino y la navegación del río San Carlos”, escrito en 1854 por el ingeniero alemán Alexander von Bülow. Este texto, más un detallado croquis, fueron el producto de una especie de consultoría efectuada para la Compañía de San Carlos, entidad interesada en una valoración del rústico camino existente hasta Muelle, así como en un reconocimiento técnico del río San Carlos, para impulsar el comercio hacia Nicaragua. Aunque el barón von Bülow había fracasado como líder de tres proyectos de colonización, en Guatemala, Nicaragua y Angostura (Turrialba), en 1856 don Juanito Mora lo nombraría como miembro de Estado Mayor de nuestro ejército, durante la Campaña Nacional contra el ejército filibustero de William Walker; moriría de disentería en Liberia, cuando nuestras tropas regresaban de Rivas, diezmadas por el cólera.

A propósito del Arenal, en el citado informe aparece la que quizás sea la primera referencia escrita sobre su aspecto y ubicación. En efecto, von Bülow indica que “antes de describir el camino y la navegación del río, séame permitido llamar la atención sobre la naturaleza de aquellos terrenos en general. El más bello adorno de la cordillera que se extiende de sur a norte desde el Aguacate y sobre los raudales de Machuca en San Juan al Chontales, es, sin duda, un volcán tal vez el más alto de Costa-Rica, que se parece mucho al de Fuego de Guatemala, que tiene por base una llanura muy alta y extensa, al norte el río San Juan y al este el río San Carlos, que merece llamarse el volcán de Costa-Rica. Hasta ahora no se encuentra en ningún mapa este volcán, y creo que lo habrán equivocado otros viajeros con el de Miravalles, que también se distingue como a cinco o seis leguas al oeste”. En un pasaje posterior, al observar el panorama desde el río San Carlos, señala que “hacia la ribera izquierda se distinguen muchas veces a distancia de 4 a 6 leguas las altas cordilleras, principalmente el gran volcán de Costa-Rica”.

Nótese que, por su similitud con el conocido volcán de Fuego, von Bülow -quien había residido en Guatemala-, no dudó en calificar como volcán a este coloso. Y, como nadie ascendió hasta su cúspide para auscultarlo, salvo los indígenas guatusos que poblaban esa zona, se le denominó Cerro de los Guatusos, como consta en los primeros tres mapas de Costa Rica que fueron elaborados con mayor esmero y detalle, obra de los alemanes Alexander von Frantzius (1861 y 1869) y Luis Friederichsen (1876).

La segunda mirada proviene de un memorable político, pero de cuando no lo era. Se trata de José Figueres Ferrer, líder victorioso de la Revolución del 48 y tres veces presidente de la República. En efecto, don Pepe y Francisco (Chico) Orlich eran ramonenses, amigos entrañables y empresarios agropecuarios, y don Chico era codueño de la finca La Orquídea, en La Fortuna, junto con mi tío Ricardo Quirós, naranjeño. De visita en dicha finca el 1o de abril de 1945, don Pepe escribió: “Pasto verde en abril. Ganado limpio. Clima agradable. Buenas aguas. Palmileras. Guayabones. E invocando lo eterno, el gran Cerro de Arenal”. Tan hermosas palabras están impresas en un cuaderno o bitácora que mi primo Miguel Quirós Murillo atesora. Esto ocurrió exactamente tres años antes de que estallara la guerra civil de 1948, cuando don Pepe y don Chico eran desconocidos en el ámbito político, aunque después ambos alcanzarían la presidencia de la República.

Por último, la tercera mirada no fue lejana ni contemplativa, sino más bien inquisidora, y advirtió acerca de un fenómeno al cual no se le dio la debida y oportuna importancia, como es usual en nuestro medio. El gestor de esta idea fue mi tío Luis Castro Rodríguez, de notable inteligencia, gran iniciativa y vasta cultura, seminarista arrepentido, maestro de primaria y periodista empírico. Como en La Fortuna vivía su hermano materno Ricardo Quirós Rodríguez, y en La Palma su primo Alberto (Beto) Quesada Rodríguez, los convenció de escalar el impecable cono, con la sospecha de que era un volcán, y no un cerro. A la expedición se sumaron el primo Gustavo (Tavo) Quesada Rodríguez y los lugareños Rodolfo Quirós Quirós, Bercelio Castro Ramírez y Elías Kopper Cubero.

Con su espléndida pluma de periodista nato, Luis dejó dos testimonios de los hallazgos de los expedicionarios. Narra que ellos subieron el miércoles 24 de febrero de 1937, a las seis de la mañana, en un día claro y despejado. Les tomó nueve horas escalar por pendientes muy irregulares y peligrosas, desde donde pudieron deleitarse contemplando las lagunas Azul y Verde, hasta alcanzar la cima a las tres de la tarde. Descendieron al caer la tarde, y a las diez de la noche, exhaustos, llegaron a la casa de Beto Quesada, donde pernoctaron.

En cuanto al primer testimonio escrito, como ese mismo año salió a la luz el libro “Geografía de Costa Rica”, su autor don José Francisco (Paco) Trejos invitó a Luis a escribir lo concerniente al Arenal. Sin titubeos, él lo intituló “El volcán Arenal”, y con sobrada razón. Además de valiosos detalles acerca de la vegetación y el entorno, en su texto, se lee lo siguiente: “Al llegar a esta zona comprobamos la evidencia de la afirmación que yo hiciera la víspera, al observar con un potente anteojo, esto es: que aún quedan restos del volcán y que de la montaña sale humo. Pudimos comprobar que este humo no es vapor de agua; es humo caliente que sale de distintas fumarolas situadas en los bordes de un cráter. Este cráter es profundo pero de poco diámetro. […] La principal fumarola queda al lado norte del cráter. Por el lado externo hay una región que está quemada y el humo sale, no de grietas que no se distinguen, sino como “sudado” por debajo de renegridas piedras. Este humo tiene un olor peculiar, que no me parece sulfuroso”.

Para que no quedaran dudas, una de las dos fotografías que ilustran el texto revela la existencia de fumarolas en la cima del volcán. Sin embargo, prudente y juicioso, Luis se preguntaba: “¿Es el Arenal un volcán extinguido o en formación? Sería muy interesante que fuese visitado por entendidos en esta rama de la ciencia”.

Ahora bien, en relación con el segundo testimonio, intitulado “El Volcán Arenal. Resumen de un estudio”, data de 1946, nueve años después, y fue publicado en el periódico ramonense Tiempo. Con ello Luis se proponía invitar a quienes lo desearan, a unirse a una nueva expedición, que pareciera que no cuajó. Sin embargo, en dicho artículo hay un párrafo revelador, que dice lo siguiente: “Ya los nuevos mapas de Costa Rica anotan al Arenal como volcán y en su verdadero lugar, al sur del río de su nombre y no al norte. Forma parte de una cadena que se desprende de la sierra de Tilarán y en ella lo acompañan su antiguo gemelo el cerro Chato y los cerros de los Caballeros”. Es decir, gracias a los expedicionarios naranjeños y sancarleños que lo escalaron, así como a otros exploradores que tiempo después seguirían sus pasos, el cono cambió de estatus, pero solo en el papel.

Transcurrirían los años y la realidad hablaría. Su despertar sería espantoso y muy cruel. En una especie de desmesurado y ardiente parto telúrico, en la fatídica mañana del lunes 29 de julio de 1968, el apacible y bello cono que con su forma perfecta y su rebosante verdor había deleitado y colmado las miradas del barón von Bülow en 1854 y de don Pepe en 1945, se metamorfoseó en un voraz e indetenible monstruo hirviente, implacable destructor de vidas, poblados y bienes.

Ya no había duda de que era un volcán, y bastante temible.

(*) Luko Hilje Quirós

