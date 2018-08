EL “bucket” de los odios tiene corte constitucional

No puede ser que la misoginia, la homofobia, la misandria y la teofobia le estén ganando la partida a la Sociedad Costarricense. Ya llevamos varios lustros discutiendo los mismos temas y aún no se resuelven. La Constitución Política es fuente viva y está ahí, para proteger a la población como elemento esencial del Estado. El artículo 33 de la Constitución Política es claro en que no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. Valiente el Magistrado Robleto, en denunciar entre sus iguales, que hay posturas de carácter religioso y de acciones homofóbicas, cuando la técnica dice, que se resuelva conforme a derecho y no en la Corte del Olimpo, con sesgos y posturas radicales.

Pero más allá de lo denunciado, aparece en la escena social, la tiranía, el atropello y la magnitud de violencia humillante, denigrante y desproporcionada de un mensaje dirigido a una mujer por un funcionario, un académico, un miembro de la sociedad civil, con un nivel denuesto déspota, agresivo, con carácter sexista, para luego solo pedir disculpas públicas como si nada pasó ¿Cómo es esto posible?; ¿Agraviar a una persona es una finalidad de la libertad de expresión? ¿No es acaso insultar, una forma de violencia? ¿Será entonces que una finalidad del derecho a no ser discriminado per se, es un asunto de postura ideológica o política? Por favor, esto es inconcebible en un Estado Social Democrático de Derecho, no puede ser que discriminar e insultar abiertamente sea la tónica actual y no se tomen medidas correctivas ante tales abusos del derecho.

Lo preocupante de ambos casos, aunque de diferentes aristas, es que se rompieron los límites de la tolerancia y del entendimiento humano, originando efectos adversos en la misma población, sin que a la larga; se vislumbre en el horizonte mecanismos que impidan que cualquier tipo de discriminación continúe con estas prácticas en una sociedad eminentemente positivista.

A la fecha, no se está abordando el problema, es imposible contener los cambios de la sociedad. El tema se tiene que desarrollar sin mayores “dilaciones procesales”, hay que garantizar la seguridad y la tranquilidad de todas las personas, independientemente de su origen social o económico, gustos o preferencias, las masas enardecen ante la incertidumbre; y si la mayor Autoridad de Orden Supra legal no ordena, como se pretende contener las agresiones que se han dirigido hasta llegar a los Supremos Poderes de la República, el ciudadano está perdiendo el respeto en la misma Constitución.

En pocos párrafos, tenemos un enfrentamiento entre la discriminación y el principio de legalidad; entre la libertad de expresión y el deber responsabilidad. No se debe esperar para encontrar el momento oportuno, resolver lagunas jurídicas que vienen arrastrando muchos ciudadanos y ciudadanas por acciones timoratas, por falta de consenso y dirección política; no es siquiera cercano al fin primordial del Estado. El bienestar general e inclusivo, es hasta ahora una utopía a vista y paciencia de quienes resuelven en última instancia las controversias y las violaciones de corte constitucional.

Ya es hora, que los Poderes del Estado armonicen y le devuelvan a la Sociedad Costarricense instrumentos necesarios y modernos, por decirlo de otro modo, de última generación, en el ámbito de la protección de los derechos humanos y sus mutaciones sociales, sin distinción. Los seres humanos se respetan por el solo hecho de Ser, no importa su género, preferencias sexuales, su raza y de forma accesoria su credo, el cual puede ser uno en la mañana y otro distinto por la noche debido a razones intrínsecas de la misma persona, de ahí que no es necesario, que la religión sea motivo de impedimento para resolver asuntos que tengan que ver con la dignidad del hombre y la mujer, en su sentido más amplio e inclusivo, no más violencia, no más discriminación; Costa Rica es de todos y todas!

(*) Marcela Fernández S. es Abogada.