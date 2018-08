La metamorfosis china

Muchas personas jóvenes, no conocerán la increíble transición de la China: desde un régimen feudal a principios del siglo XX, pasando por una Revolución Cultural de Mao Zedong y el totalitarismo comunista, hasta el capitalismo llevado a su máxima exponencia una especie de formas desconocidas en Occidente, tan dado a poner todo en A o B, un liberalismo económico manipulado por un gobierno comunista autócrata. Esto último suena como aquella composición de los comunistas leninistas soviéticos, con su cacareado “materialismo dialéctico”: una ambigüedad incomprensible que alejó muchos intelectuales alrededor del mundo por ser incomprensible, las palabras son incompatibles.

Posiblemente los chinos, que por cierto se dividen en 55 etnias irreconciliables entre sí, gobernados por ese 5% de manchúes, que de paso no son chinos estrictamente, están mejor hoy que en cualquiera de las tres etapas anteriores. Sus estándares de vida son indiscutiblemente de un país desarrollado y están disfrutando de tecnología que estaba anteriormente reservada a ciertas clases. Es decir, en un siglo han pasado de ser un país atrasado a ser la primera potencia económica mundial, hoy por hoy tiene en jaque a la economía estadounidense, por lo que el presidente EEUU trata de ponerles aranceles del 25%, lo cual redundará en problema para EEUU pues China tiene clientes en todo el mundo y un sistema económico con blindaje ante recesiones que muy pocos países tienen.

¿Cómo han logrado ese desarrollo increíble? Con trabajo y, nos guste o no, la intervención directa del estado en él liberalismo económico, algo que no aceptan los enemigos del estatismo en Occidente, sin embargo le ha dado resultados excelentes a China. Lástima que no lo vio Keynes ni Friedman.

Ya los chinos pueden salir del país sin problemas, hace dos décadas había aún mucha restricción, y cuando“reinaba” el déspota todopoderoso Mao Zedong, era prácticamente imposible, la libertad era algo desconocido para el ciudadano chino.

Quienes peinamos canas o simplemente no peinamos nada, recordamos el “Pequeño libro Rojo de Mao”, un manual para la revolución comunista mundial. Aquí en Costa-Rica, hubo un jefe de jefes de la medicina estatal que obligaba a sus adláteres a tenerlo y leerlo, incluso como frase lapidaria dijo en el auditorio de “su” hospital: “no me moriré sin estrechar la mano de Mao Tse Tung” (Zedong después), bueno él no ha muerto pero Mao y el maoísmo si: ese tipo de rojos nuestros fueron los culpables de la debacle de la CCSS. Yo leí el librito mencionado hace 47 años, lo compré en México y está en un humilde espacio de mi biblioteca, junto a la Riqueza de las Naciones.

Por ahí leí un comentario de que las ideologías no existen, yo opino que ahí están en un estante esperando el momento para resucitar.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico