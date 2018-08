Insultos en redes hacia diputada pone en jaque a un médico en Costa Rica

Se trata de Rodolfo Gamboa, jefe de maxilofacial del estatal hospital San Juan de Dios, quien el pasado miércoles publicó un comentario en Facebook en el que lanzó una serie de insultos hacia la diputada tratándola de “tonta”, “fea”, “necia” y otros de contenido sexual y acerca de su físico.

La diputada del evangélico Partido Restauración Nacional (PRN) anunció hoy en conferencia de prensa que interpondrá una demanda contra el odontólogo por el delito de difamación, con el fin de sentar un precedente.

“Uno no puede dejar pasar tal grado de violencia y agresión, hasta teofobia, misoginia y agresión política que había en el contenido de la publicación de este señor. No soy solo yo la que vive agresiones en redes sociales, son muchas mujeres las que se sienten identificadas con lo que me ha ocurrido”, dijo la diputada.

El médico aseguró a medios locales que se siente arrepentido de lo que escribió en un momento de enojo tras leer una noticia acerca de un proyecto de ley que presentó la legisladora que pretende que se establezca constitucionalmente que la vida es inviolable desde el momento de la concepción.

En Costa Rica el único aborto legal es el terapéutico, pero en la actualidad hay una polémica porque no existe un protocolo que lo haga cien por ciento aplicable.

El médico, que borró el comentario de sus redes poco después de publicarlo, pidió disculpas a la diputada a través de los medios de comunicación.

El caso ha atraído la atención de todos los medios y ha puesto a Gamboa en jaque, primero por la demanda que enfrentará, y luego por las consecuencias profesionales y personales que el caso podría ocasionarle.

El estatal Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), ente que administra los hospitales públicos, ya han expresado su solidaridad con la diputada y su rechazo a las expresiones del médico.

El presidente la CCSS, Román Macaya, deploró las manifestaciones del odontólogo y ordenó el inicio de las acciones disciplinarias que en derecho correspondan.

“Como presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social repudio de manera contundente las manifestaciones agresivas y soeces publicadas por doctor Roberto Gamboa Montes de Oca”, expresó Macaya en un comunicado.

Macaya aseguró que instruyó hoy al gerente médico de la CCSS, Roberto Cervantes Barrantes, para que inicie “las acciones que en derecho correspondan, para establecer las eventuales responsabilidades”.

El funcionario señaló que tanto el Reglamento Interior de Trabajo como el Código de Ética de la entidad, establecen una serie de principios que son de acatamiento obligatorio para todos los funcionarios.