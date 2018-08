“Nana Raíz” se presentará en el Teatro Vargas Calvo

San José, 4 Ago (Elpais.cr).- Compartir la ternura del descubrimiento de la primera infancia y que los padres se acerquen a esos primeros momentos que los conectan directamente con sentimientos como un abrazo o un arrullo, es el objetivo principal que busca transmitir la obra de teatro “Nana Raíz”, de la Compañía La Bicicleta.

Este espectáculo se presentará los domingos 5, 19 y 26 de agosto, a las 10:30 a.m. y 2 p.m., en el Teatro Vargas Calvo.

De acuerdo con Kembly Aguilar, quien dirige la obra, el público podrá encontrar durante la puesta en escena muchísima ternura y belleza. La obra está creada para que la gente esté sentada en el mismo escenario con los artistas, por lo que todo se ve y se siente de cerca; es muy sensorial. Al final, el público puede entrar y ver todo lo que hay en el escenario y tomarse fotos, por lo que es una experiencia muy rica que les acercará directamente a este mundo del teatro.

Según explicó Aguilar, la idea para este montaje nació hace algunos años, cuando se presentaron en un festival en España durante el cual se encontraron con el reto de actuar para un público que aún no había dejado los pañales y para el que no estaban preparados en ese momento. En ese instante, tuvieron que modificar la obra que tenían preparada y gracias a ese incidente, se dieron cuenta que existía el teatro para bebés. “Fue así como empezó la idea y emprendimos un trabajo de investigación por diferentes fuentes y al final se tomó la decisión de llevar esta experiencia a Costa Rica, donde no existía aún algo similar”, indicó Aguilar.

“También ganamos una residencia de creación en Montreal, Canadá, en un festival exclusivo de primera infancia, en el que tuvimos la oportunidad de ver aspectos que nos habían comentado algunos colegas con los que habíamos hablado previamente, durante la investigación, y pudimos entenderlo en su funcionamiento, ahí, en el lugar, y sobre todo con un público tan particular como lo son los niños más pequeños. Este es un espectáculo para ver, sentir y escuchar”, detalló la actriz.

Sinopsis. Bebé despierta a media noche y mamá busca dormirle de nuevo: frío, teta, pañal, cólico, ¿Le dolerá algo? ¡Ay! ¿Qué será? mamá intenta por todos los medios hacer dormir a su criaturita y entonces, de los cajones de la cuna y la habitación, empieza a brotar un mundo onírico de selvas, playas, hamacas, diabluras y animales.

El arrullo, el abrazo, la protección y el afecto son esa lengua innata de la humanidad desde donde se manifiesta lo más profundo y puro de nuestro instinto, ¿Será acaso esa “Nana Raíz” que nos conecta generación a generación y sigue latiendo en cada quién?

Compañía La Bicicleta. Fundada en 2002, La Bicicleta se ha especializado en espectáculos para público familiar. Se caracteriza por hacer teatro de muñecos mezclado con actores, con una naturaleza itinerante que le permite presentarse permanentemente en salas y espacios no convencionales y es de las pocas agrupaciones teatrales en Costa Rica que tiene un compositor en residencia, el cual a menudo toca en vivo en los espectáculos.

Además de recorrer Costa Rica, La Bicicleta se ha presentado en Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Ecuador y España. Además, sus miembros han representado al país en diferentes actividades como festivales, congresos y talleres internacionales en España, México, El Salvador, Estados Unidos, China y Canadá.