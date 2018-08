China prueba con éxito un artefacto hipersónico para uso militar y civil

El llamado Xingkong-2 (“Cielo Estrellado”) fue lanzado en la mañana del viernes en una zona no identificada del noroeste del país, alcanzó los 30 kilómetros de altura y velocidades de hasta Mach 6 (7.344 kilómetros por hora), aterrizando en una zona designada tras diez minutos de vuelo.

Desarrollado por la estatal Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China, el aparato, propulsado por cohetes espaciales, tiene un diseño especial en forma de cuña que permite aprovechar las propias ondas de choque que se producen al volar para alcanzar velocidades ultrarrápidas.

Con el test, China se une a Estados Unidos y Rusia en la investigación de vehículos hipersónicos, actualmente centrada sobre todo en su posible uso militar, ya que su alta velocidad y lo impredecible de su vuelo los hacen inmunes a los sistemas antimisiles convencionales.

El diario Global Times subraya que el Xingkong-2 podría cargarse con cabezas de guerra, tanto nucleares como convencionales, mientras China Daily recuerda que el hito logrado por el país asiático aún está lejos del HTV-2 estadounidense, que en abril de 2010 logró una velocidad récord de 24.480 kilómetros por hora.

Rusia, por su parte, tiene el vehículo tripulado más rápido del mundo, el Mikoyan-Gurevich, capaz de alcanzar 3.470 kilómetros por hora, casi cuatro veces más rápido que los aviones comerciales convencionales, con velocidades que rondan los 900 km/h.

CAAA successfully test flew waverider hypersonic flight vehicle 星空/Sky star-2 in the northwest test range on Friday morning, the rocket completed active phase turning, stage/fairing separation, flight vehicle autonomous flight and high maneuvering turning in 10 minutes' flight. pic.twitter.com/LhR3OrJuRy

