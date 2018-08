Los derechos deben ser conquistados y defendidos permanentemente

Columna Poliédrica

Hace poco escuché y observé una noticia en la que una empresa de mensajería había despedido a todos sus trabajadores. Cuando fueron entrevistados por los medios de comunicación, se quejaron que se les había violentado sus derechos laborales y que se debía respetar el ordenamiento jurídico costarricense.

No obstante, muchos de esos mensajeros, cuando se han dado manifestaciones o huelgas reivindicando los derechos laborales, le gritaban a los manifestantes y huelguistas: ¡vagos, vayan a trabajar! Pongo como ejemplo el caso de los mensajeros por la noticia reciente que les comento, sin embargo, existen otras personas que tienen expresiones similares en relación con las manifestaciones y huelgas.

Quienes piensan y se pronuncian de esta manera, evidencian una gran ignorancia de cómo se ha conseguido que esos derechos laborales sean incorporados a los ordenamientos jurídicos de la mayoría de países del mundo. Ninguno, absolutamente ninguno de los derechos que hoy tienen los trabajadores, fueron concesiones graciosas de los empresarios o de quienes han ejercido el poder en los países. Los derechos laborales se han conseguido con la lucha que han dado los trabajadores, en no pocas ocasiones, derramando sangre y muriendo por este tipo de reivindicaciones.

En este sentido, quienes no están de acuerdo en que los trabajadores se manifiesten o que hagan huelgas, deberían ser consecuentes y expresar su desacuerdo con el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. El anterior planteamiento lo observé en una presentación que decía, entre otras cosas: “¿No está de acuerdo con las huelgas y las marchas, le incomodan? Entonces sea consecuente: No acepte su aguinaldo a final de año. No pida vacaciones cuando las ocupe, no las tenga nunca. Acepte trabajar más de 8 horas al día sin que le paguen horas extra. (…)”.

Este aspecto no es poca cosa, es sumamente relevante. Los derechos laborales se sustentan en un valor que, a diferencia de la libertad, se obtiene con base en una idea de igualdad conmutativa; es decir, todos somos iguales y en ese tanto si los derechos laborales existen para una persona, deben existir para el resto de las personas sin distinción.

Para decirlo de manera clara, hay personas que argumentan la igualdad conmutativa solo cuando les interesa que se les aplique uno de los derechos laborales que nunca tuvieron que reivindicar y que tampoco están de acuerdo en defender. Quienes así piensan y actúan, son personas que se manejan en una absoluta contradicción, ya que se aprovechan de las manifestaciones y luchas de los demás, aunque están en desacuerdo y adversan ese tipo de acciones para defender los derechos conquistados y reivindicar nuevos derechos.

Históricamente los derechos de las personas han sido conquistas frente al poder político, económico e ideológico. El poder político no concede derechos porque ello significa ir en contra de sí mismo, lo mismo ocurre en el ámbito económico en que la producción de riqueza es lo que motiva la actividad de las empresas, por su parte el poder ideológico procura una hegemonía sobre todos los individuos de la sociedad.

El problema de los que se aprovechan de las conquistas de los demás no es nuevo. Durante la historia de la humanidad, siempre han habido personas que se aprovechan de los demás y en Costa Rica, desgraciadamente, siempre ha habido “vivazos” que tienen como deporte nacional el usufructuar del esfuerzo de otras personas.

Quien no quiera participar en una manifestación o huelga que no lo haga, pero que respete a aquellas que si quieren luchar por los derechos conquistados y por aquellos que están por conquistarse.

(*) Andi Mirom es Filósofo

