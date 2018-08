En torno a la “orientación sexual, identidad y expresión de género”, Derechos Humanos y otros

A continuación presento una serie de referencias -que dirigen a otras- sobre organismos internacionales, Derechos Humanos, los Principios de Yogyakarta, independencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “control de la convencionalidad”, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), financiamiento de ONGs, entre otros, para que usted pueda ampliarla, analizarla, complementarla, refutarla, desecharla…

Las referencias las ofrezco porque, en mi criterio, como ciudadano común, considero que algunos elementos no se han colocado en la mesa de discusión democrática.

Como no soy especialista, solicito respetuosamente al Gobierno, a los expertos, promotores y detractores sobre “orientación sexual, identidad y expresión de género”, emitir sus comentarios fundados, y que estos sean compartidos con todos los ciudadanos, sin distingos de índole alguna.

Es importante que comprendamos, por ejemplo, de dónde surgen los Principios de Yogyakarta, quiénes son los expertos, si a lo interno los Estados los proponen y eligen democráticamente y, si esto no es así, ¿por qué no? ¿por qué a lo interno operamos legalmente de una manera y un grupo desconocido externo decide por todos en cada país?

Además, imprescindible conocer si la CIDH es la entidad que legitima esos principios, a pesar de que estos no son vinculantes (según la referencia más adelante de las Naciones Unidas) e influyeron, al parecer, en la opinión emitida por la Corte (ver referencia adelante).

No trato en momento alguno de conculcar los derechos de nadie. Pero sí creo saludable que, en una democracia, la discusión que concierne a todo un país, nosotros los legos no seamos excluidos por la complejidad de los distintos temas que polarizan a la sociedad, con un discurso dominante no explicado que debemos aceptar, en muchas oportunidades, bajo presiones, influencias y urgencias para el cumplimiento de agendas que otros han impuesto.

(*) Gerardo Barboza es Educador

https://independent.academia.edu/EnglishLanguageEdPolicy/ResearchInterests