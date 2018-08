Tesorería Nacional admite ante el Congreso que Hacienda amortigua deuda sin autorización

San José, 8 Ago. (ElPaís.cr).- La Tesorera Nacional Martha Cubillo, reconoció ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, que hasta el martes se enteraron que el Ministerio de Hacienda está amortiguando la deuda con un Presupuesto que no ha sido autorizado.

Cubillo dijo que en toda su carrera nunca había presenciado algo similar, aunque desde el año anterior sabían cuál era el rubro que se debía amortizar.

Hacienda presentó al Congreso un nuevo Presupuesto Extraordinario para este año en curso, con el fin de rellenar un “hueco” presupuestario que está enfrentando el Estado para poder cubrir los gastos.

Según datos de la misma cartera de Hacienda, hasta el momento de han erogado 48 mil millones de colones sin autorización.

“Yo quiero decir que el tema de los 48 mil millones de colones lo conocimos como Tesorería el día de ayer cuando la señora Ministra se refiere a este hecho. Nosotros como Tesorería Nacional no tenemos acceso ni a los saldos presupuestarios ni hacemos los registros; en el pasado podíamos llevar un control pero ya esa conciliación no no es posible. Es decir, dependemos del informe que se nos haga al final del mes”, mencionó Cubillo ante la comisión.

La Directora de Presupuesto Nacional, Marjorie Morera González, señaló que en la Dirección tampoco estaban al tanto de esta ejecución de los recursos no aprobados.

Diputados y diputadas de diferentes fracciones han cuestionado al Ministerio de Hacienda por incurrir en una presunta ilegalidad, sin embargo el Poder Ejecutivo asegura que esa ejecución de recursos responde a una sentencia constitucional y otras normativas de ley que obligan a garantizar algunos los servicios.

Sumado a esta situación, Hacienda no ha descartado la posibilidad de presentar un tercer presupuesto extraordinario que permita al Estado terminar de cubrir los gastos pendientes. El primer presupuesto que se presentó ante la Asamblea es de ¢600 mil millones y el segundo de ¢300 mil millones.

Ante esto, los congresistas llamaron a comparecer a la Contralora General de la República, Marta Acosta, para que se refiera a los presupuestos presentados ante el Congreso y el uso de recursos no aprobados.