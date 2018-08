Trabajadores de la salud venezolanos en paro se reúnen con viceministro

Caracas, 9 ago (Sputnik).- Los trabajadores venezolanos de la salud protestaron el miércoles en la sede del ministerio de Salud en Caracas, para exigir el incremento de salarios y la dotación de los centros asistenciales, tras 45 días de paro indefinido, dijo a Sputnik el representante del sindicato de Clínicas y Hospitales de Caracas, Mauro Zambrano.

“Fuimos atendidos por el viceministro Armado Marín, le entregamos un documento con las peticiones e incluso la solicitud del ingreso de medicinas (desde el exterior) para que den los permisos necesarios porque eso ayudaría mucho al salvar vidas, también un salario digno y el equipamiento de hospitales”, expresó.

El representante sindical dijo que el viernes 10 de agosto serán atendidos por el ministro de Salud, Carlos Alvarado, a quien también le realizarán los planteamientos que vienen exigiendo desde el 25 de junio cuando inició el conflicto de ese sector en el país caribeño.

Zambrano señaló que el gremio accedió a reunirse con Alvarado, pero que igualmente continuarán las acciones de calle hasta obtener respuesta a sus solicitudes.

“Nosotros no vamos a dejar de protestar, los vamos a escuchar, pero hasta que no veamos los hechos en realidad no vamos a dejar de protestar, por un salario digno que satisfaga las necesidades de la familia y dotación a los hospitales de insumos, para poder atender a los pacientes con calidad”, indicó.

Desde que comenzó la paralización, los trabajadores de la salud han buscado la mediación entre la Conferencia Episcopal (iglesia), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Ejecutivo venezolano.

Los trabajadores denuncian que devengan un sueldo de 8.000.000 de bolívares (equivalentes a 3,2 dólares de acuerdo a la tasa oficial de remesas, igual a 2.500.000 bolívares por dólar), cuando la canasta básica supera los 120 dólares mensuales.

En ese entonces, el viceministro desmintió que el 100 por ciento de las enfermeras se hayan sumado a esta medida de protesta, y destacó que las emergencias por donde ingresan la mayoría de los casos están operativas.

Por otra parte, el 11 de junio el Ejecutivo venezolano firmó un convenio con la OPS que permitirá adquirir el tratamiento oncológico, tratamiento para pacientes que han sido trasplantados y pacientes que requieren insulina.

Venezuela enfrenta una fuerte escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos desde 2015. (Sputnik)