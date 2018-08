Courtois: “Vengo con el máximo respeto por Keylor Navas”

Madrid, 9 ago (EFE).- Thibaut Courtois, arquero internacional belga del Real Madrid, declaró este jueves que llega al equipo español con el “máximo respeto” por el costarricense Keylor Navas, del que dijo que es “un grandísimo” cancerbero y le han dicho que es “una buena persona”.

Courtois fichó por el Real Madrid para las próximas seis temporadas. Por la titularidad tendrá que competir con Kiko Casilla y con el costarricense Keylor Navas, dueño de la portería las últimas tres campañas.

“Cuando llegué al Chelsea tenía que reemplazar a Peter Cech, que era el titular, y aún hoy en día hablo con él y es amigo. Los porteros somos un grupo de amigos y nos llevamos bien. Eso es importante para el día a día”, comentó.

“A Keylor solo lo conozco de intercambiar unas palabras, pero me han dicho que es una buena persona, como todos los porteros. A mí me parece un grandísimo portero y aquí vengo a asumir mi papel, no tengo que hablar de él”, manifestó.

“Yo vengo a competir al máximo y a tratar de ayudar al Real Madrid a ganar partidos y trofeos. Vengo con el máximo respeto con el grupo de porteros y a ayudar con lo que me toca”, señaló.

Por último Courtois negó que alguien dentro del club le haya asegurado la titularidad o él venga con la certeza de que será el titular.

“Nadie tiene que dar garantías. Sería un error. Primero hay que demostrar en los entrenamientos que eres el mejor para jugar. Ningún equipo donde he ido me ha dicho que sería titular. En el Chelsea estaba Cech y acabé jugando. Vengo a competir, demostrar quién soy y el entrenador decide”, concluyó. EFE