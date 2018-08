Una distinguida psicóloga, cuyo nombre guardo en reserva, me hizo reflexionar con su decir de “18 meses, 18 años, la historia entera”, refiriéndose al affaire del matrimonio igualitario, es decir, para que dicho derecho no se supedite a criterios de orientación sexual y de género.

La Sala Constitucional y su reciente accionar relacionado con el urgente tema del matrimonio igualitario, queda mal retratado en sus inconsecuencias y desabridos, porque en este caso, el TIEMPO, es una consideración de capital importancia. Las nociones abstractas de libertad y justicia se encarnan en este affaire; las palabras se vuelven visibles, con rostros visibles y voluntades llenas de esperanza. Y porque es el tiempo de ellos y de ellas, ocurre que los agraviados tendrán que esperar 18 meses para hacer realidad la elección, con toda su EFICACIA, de casarse o no casarse. No es el tiempo del dios Cronos -dios remoto e incorpóreo- del que se abusa, sino del tiempo más íntimo y vital, del tiempo que clama ser oído en el ser humano, tiempo de ese microsegundo que susurra lo vivo en cada ser humano, tiempo irremplazable y destinado, en mejor de los casos, a una VOLUNTAD libre, porque la libertad también es la libertad de cada quien.

Se trata de vivir y no de durar. Entonces, dicho tiempo, el vital, debe tenerse como SAGRADO porque es sagrado. Han de respetarse igual, por ejemplo, 18 segundos que 18 dias, 18 meses que 18 años, un instante que toda una vida. Porque no tiene sentido durar sin vivir, y porque todos queremos durar viviendo. Entender la gravedad existencial del tiempo es presupuesto para captar la incongruencia ética y jurídica del reciente fallo de la Sala Constitucional, que “sirvió” a la justicia con un vaso medio lleno y un miedo inconfesable.

Por supuesto, la Sala no es nuestra enemiga, al menos, no por ahora; esta Sala, ciertamente, probó ser una “aliada” incómoda e irresponsable. Porque, ¿qué es la administración de justicia? Es gestionar la coherencia de la norma jurídica, en la letra como en su espíritu, aplicarla y ordenar su pronta EFICACIA, es decir, hacerla POSIBLE para su disfrute inmediato, como en este caso, el GOZO de una libertad negada.

La “ecuación”, aludida en el parágrafo anterior, es particularmente hiperestésica, porque trata de un derecho humano y de un conjunto de normas jurídicas, internas y supranacionales, que gozan de un privilegiado rango constitucional dentro un contexto jurídico internacional, también privilegiado. Con los derechos humanos, disciplina del Derecho Internacional Público, las veredas son casi nulas como para extraviarse. La responsabilidad de los magistrados -más en el ámbito de los derechos humanos- es, por así decirlo con firmeza, responsabilidad suprema.

Dicho lo anterior, resulta insólito que los magistrados, innecesariamente, le hayan dado largas a un asunto, que si bien es cierto es controversial y admite un amplio debate en el conjunto de la sociedad, no admite duda, sí, no admite duda, en el firmamento de la teoría jurídica de los derechos humanos, en su casuística y en el enclave de su eficacia real.

No parece conveniente ser ambiguo: el cuerpo jurídico de los derechos humanos, su teoría incluida, es el área más radicalmente democrático del Derecho. Pero ello es, en sí mismo, insuficiente para hacerlo eficaz y dotarlo de VIDA entre la gente. Oigase bien, se requiere de alcaldes, defensores y fiscales, jueces y magistrados cultos y democráticos, comprometidos con los valores y principios de la libertad, la democracia y la igualdad.

La justicia, para que funcione, necesita de mentes demócratas, libertarias, y de verdad apasionadas (febriles, fervientes) capaces de capturar lo oprobioso y de rescatar el derecho humano injuriado. Es en este sentido, y únicamente en este sentido, donde pienso indispensable que los operadores de justicia se confiesen, irremediablemente, demócratas y adalides de los derechos humanos.

Una sociedad democrática precisa de administradores de justicia demócratas, a la vez que transparentes y honestos; de funcionarios que tengan en su ADN la más irremediable inquina contra la corrupción. Lo trascendental es que lo sean, no que nada más lo aparenten. El demócrata es auténtico o no lo es. El soldado de la libertad fustiga a la opresión a toda hora, en cualquier parte y contra quien sea. Porque nada debe ser superior a la LIBERTAD; ni el estado, ni el gobierno, ni la religión, ni el partido, menos la superstición y la ignorancia, que necesariamente existe (por ahora) en el entramado de la democracia y sus virtudes libertarias.

Pues bien, volviendo a las latitudes de “18 meses, 18 años, la historia entera”, los magistrados responsables de redactar la resolución criticada, que se hizo sin vehemencia y con una técnica jurídica cuestionable, porque eso de rodarle la bola a los legisladores, me recuerda las tribulaciones de Poncio Pilato, quien se esforzó en rodar la responsabilidad a los enemigos de Cristo.

En todo caso, esa falta de fogosidad y de celo profesional no se critica ni se pide a título de favor; se exige a título de obligación o deber, pues el pueblo paga a los magistrados sus salarios y sus lujos, para que emanen con aplomo pensares y resoluciones judiciales con estricto apego a los valores de la democracia, la dignidad y la libertad, valores superiores y esenciales del SER jurídico y político de la nación, en fin, con estricto apego a la Constitución Política.

El ciudadano se encuentra investido por un derecho de EXIGENCIA, la de poder reclamarle a los magistrados EXCELENCIA y probidad en grado superlativo. Ni de cerca es suficiente que los señores y las señoras magistrados sean buenos; no, no es suficiente. Hay que exigir de ellas y ellos que sean los mejores en todo lo atinente a tan alta investidura, pero los mejores en todo: incorruptibles, profundamente cultos, humanistas de alma y cerebro, humildes en la cima y, sobre todo, contar con la impresionante convicción de servir a la sociedad desde la libertad y los derechos humanos, desde la democracia y el bien común.

La función del magistrado no es la de ser servido, su obligación es la de SERVIR y servir mucho mejor que bien, pero para servir con excelencia se ha de tener VOCACIÓN de servicio, cualidad que ronda escasa los pasillos de la Corte Suprema de Justicia.

Amargo es al paladar, verdaderamente, que lo recomendado por la Sala, caiga innecesariamente en el seno de la Asamblea Legislativa, la más ignorante, la más oscurantista y la más bruta, de que se tenga memoria en nuestra historia patria. Me disculpo por los duros epítetos, no es mi costumbre, pero no encuentro otra forma para decir lo que SIENTO y pienso.

Si los legisladores de Restauración Nacional insisten en seguir enlodando los caminos de la democracia y la libertad, habrán de toparse a la vuelta de la vereda, con la más formidable de las movilizaciones multitudinarias. No se encuentra en juego, únicamente, el derecho al matrimonio igualitario; en nuestra patria lo que también se dirime hoy, guste o no a nuestros adversarios, es el avance o el retroceso de la LIBERTAD y la DEMOCRACIA, factores vivos y dinámicos que nos impulsan a CONSTRUIR una democracia más avanzada con libertades mucho más inclusivas. Pasa que el músculo democrático en sectores no pocos y claves de nuestra población, transpira potencia y buena salud.

“18 meses, 18 años, la historia entera”, duele, por último, porque los magistrados constitucionalistas no advirtieron la conveniencia de iniciar el texto de la sentencia con una disculpa oficial, solemne, por haber vivido y vivir nuestra nación en un estado de oprobio y abyecta discriminación. Tan solo una discriminación, tan solo una esclavitud, es motivo de empacho, de tórrida vergüenza.

Hay disculpas que son una obligación de estado. Carlos Alvarado hizo lo propio. Olvidó la Sala Constitucional en su extenso escrito, que es lo que cuenta, que al resolver decidía sobre la suerte de incontables seres humanos, de carne y hueso, y que decidía sobre la dignidad de ellas y ellos, y que decidía sobre el sagrado derecho humano a no ser discriminado ni vejado en su integridad emocional por NADIE; ni por la burocracia del estado, ni por el desprecio de algunos legisladores de Restauración Nacional, ni por el fanatismo de los ignorantes.

El estado no debe decirle al ciudadano a quien amar, ni el estado debe imponer criterios de género en las uniones matrimoniales. Esperar 18 meses para hacer eficaz un derecho humano, sin que medie algún imperativo dilatorio entendible o racional, es una afrenta mayúscula y ruin, para los ciudadanos que habrán de esperar 18 meses para casarse, y para quienes esperaron 18 años, y para quienes esperaron toda una vida. Justicia y no piedad es lo que se exige, porque la libertad -eje supremo de toda construcción democrática- es un asunto de AHORA y no del mañana.

(*) Allen Pérez es Abogado