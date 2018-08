Colombia no ha recibido solicitud de extradición del diputado opositor Borges

“Se me dijo que la solicitud de extradición no ha llegado formalmente. Si va a llegar o no, yo no sé, entiendo que hay algunos anuncios periodísticos sobre ello pero no conozco ninguna acción oficial sobre esta materia”, afirmó Trujillo en un rueda de prensa.

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, afirmó que entregó al consejero de la embajada de Colombia en el país, Augusto Blanco, “la información precisa” que vincula a estas cinco personas con el supuesto ataque con explosivos del cual salió ileso Maduro y que dejó siete heridos.

Además de Borges, están implicados un funcionario colombiano de nombre Mauricio Jiménez, así como los venezolanos Gregorio José Yaguas, Gilbert Escalona Torrealba y Oswaldo García Palomo, este último coronel retirado de la Fuerza Armada.

Al respecto, Trujillo dijo que si llega la solicitud analizarán “qué es lo que se presenta, y si no llega el tema queda absolutamente superado”.

Maduro acusó el martes pasado a los diputados opositores Juan Requesens, detenido ese mismo día, y a Borges, quien presidió el Parlamento venezolano en 2017, de estar detrás del atentado con explosivos en su contra.

En ese sentido, el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó hoy que el país pidió una circular roja de la Interpol contra Borges tras mostrar un video de Requesens, donde señala que le “pidió el favor” de ingresar al país a uno de los acusados del atentado.

La circular roja es utilizada por la Interpol para solicitar la detención preventiva con miras a la extradición,

Por otra parte, Trujillo aseguró que Colombia, como país firmante de la Carta Democrática Interamericana, continuará buscando el “fortalecimiento de una gran coalición” internacional que actúe de forma “coordinada y eficaz” para que Venezuela pueda escoger en un proceso “libre, transparente y con plenas garantías el gobierno que desee tener”.

Asimismo, señaló que es necesario fortalecer “el fondo humanitario de emergencia” para atender la crisis humanitaria que se vive por la migración de venezolanos a Colombia.

Según cifras oficiales, más de un millón de personas migraron de Venezuela a Colombia en los últimos 15 meses, de las cuales 819.000 tienen intención de quedarse.

“Vamos a pedir, internacionalmente, en el marco de la ONU, la designación de un enviado que coordine la acción multilateral que exige esta crisis humanitaria”, afirmó el canciller. EFE