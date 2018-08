La no inclusión de recursos extraordinarios en el presupuesto del 2018

En la última semana han arreciado acusaciones irresponsables y sin fundamento acerca de la la elaboración del presupuesto nacional del 2018 en la Administración Solís Rivera. Ante tales falsedades es necesario hacer una serie de aclaraciones.

La no inclusión de recursos adicionales para pagos de amortización en el presupuesto del Gobierno de Costa Rica en el 2018 se debe a la no aprobación del Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, cambios en las condiciones del mercado bursátil a fines del 2017 y una reducción en la recaudación de impuestos, pero nunca a un error de cálculo.

Para políticos opositores y algunos medios de comunicación ha resultado más fácil y conveniente atribuir el faltante a “un error” del pasado Gobierno que a la evidencia demostrable de que la ausencia de la Reforma Hacendaria está comenzando a causar una gravísima crisis económica.

Las siguientes son algunas preguntas y respuestas que explican con evidencia verificable lo que está ocurriendo.

1. ¿La Administración Solís Rivera olvidó presupuestar más de 600.000 millones de colones en el Presupuesto del Gobierno para el 2018?

a. No. La Administración Solís Rivera presupuestó los recursos necesarios para el funcionamiento del Gobierno en el 2018, de acuerdo con los datos disponibles y el comportamiento de la economía a mediados del 2017. El proyecto del Presupuesto Nacional del 2018 fue revisado oportunamente tanto por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) como por la Contraloría General de la República (CGR) y ambas instituciones estuvieron de acuerdo con lo presentado por el Ministerio de Hacienda en el 2107, en lo que corresponde a cada una de ellas. El BCCR y la CGR reiteraron en aquel momento la urgente necesidad de que fuese aprobado el Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

b. El faltante que hay en el 2018 se debe al deterioro de la situación económica del país en el primer semestre del 2018, una recaudación de impuestos menor al promedio de los últimos tres años, la falta del dinero previsto por la aprobación del Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y debido a declaraciones de actores políticos opositores en diciembre del 2017 que dieron al traste con un mecanismo de endeudamiento de largo plazo y bajo costo, que debió ser sustituido por otro de corto plazo y alto costo.

c. En la presentación del Proyecto de Presupuesto a la Asamblea Legislativa en el 2017 se alertó del crecimiento en la deuda para 2018, si no había reforma hacendaria. La tendencia a endeudarse para financiar el déficit fiscal produjo que en los últimos años la deuda del gobierno se incrementara aproximadamente el doble, pasando de 26,2% en el 2009 a un estimado de 53,1% en el 2018.

d. Por otra parte, en el Ministerio de Hacienda hubo reuniones técnicas entre partidos políticos representados en la Asamblea legislativa, que condujeron a un acuerdo entre cuatro agrupaciones acerca de la Reforma Hacendaria que se ejecutaría a partir de diciembre 2017. Estos partidos son: el PLN, el PUSC, el FA y el PAC. Lamentablemente, el acuerdo se deshizo en la primera semana de diciembre. Esto introdujo una gran incertidumbre en el sector de inversionistas.

2. ¿Por qué la Administración Solís Rivera debió endeudarse a altas tasas de interés y a un año de plazo en diciembre del 2017?

a. El retiro del compromiso entre partidos políticos en diciembre del 2017 creó una gran incertidumbre entre inversionistas por la no aprobación del Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Eso provocó que los inversionistas exigieran tasas de interés más altas y con cancelación en el corto plazo al percibir un mayor riesgo si adquirían títulos del Gobierno de largo plazo y con una baja tasa de interés.

b. Para cubrir los problemas de liquidez de diciembre (derivados de la no aprobación del Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas) el Ministerio de Hacienda negoció recursos financieros a largo plazo por un monto de 1.500 millones de dólares a 10 años plazo. Sin embargo, declaraciones ofrecidas por varios actores políticos, acerca de la validez legal del procedimiento propuesto por la Tesorería Nacional, causaron nerviosismo entre los inversionistas lo que impidió que el negocio se concretara. Esta situación generó más presión sobre las tasas de interés y obligó al Gobierno a endeudarse a plazos más cortos.

3. ¿La Administración Solís Rivera advirtió o no del faltante de recursos al nuevo Gobierno?

a. La Administración Solís Rivera sí advirtió al país y al nuevo Gobierno de la situación. No solo hizo reiteradas manifestaciones públicas sino que advirtió de los escenarios que enfrentaría al país si no se aprobaba a tiempo el Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. El anterior Gobierno también trató el tema con las nuevas autoridades de Hacienda en reuniones previas al traspaso del poder, aunque sin conocer detalles de lo que habría que enviar como presupuesto extraordinario dado que no se contaba con el dato. Al no concretarse la Reforma Hacendaria en el primer semestre del 2018 continuó la presión al aumento de los intereses y eso repercutió en la demanda de créditos de las empresas. De esa forma, se afectaron las inversiones y por ende el crecimiento.

b. Por otra parte, los ingresos tributarios, comenzaron a reducirse en el primer trimestre del 2018 (al desacelerarse la economía por el aumento en las tasas de interés) por lo que resulta necesario revisar las proyecciones que se realizaron hace un año.

4. ¿Hay salida en el tema de las finanzas públicas?

a. La negociación con los organismos financieros internacionales, desde el 2016 y 2017, para proyectos de apoyo presupuestario permitiría cambiar endeudamiento con tasas de interés altas por préstamos a largo plazo y tasas más favorables.

b. Una pronta aprobación del Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas permitiría dar más confianza a las empresas calificadores e inversionistas y reduciría en unos pocos meses las tasas de interés

c. Aprobación cuanto antes del Presupuesto Extraordinario

d. La Asamblea Legislativa debería aprobar el proyecto de ley que permite colocar más recursos financieros externos en el nuevo presupuesto nacional.

5. Es urgente buscar entre todos una solución, sin desviar la atención acerca de las causas esenciales de la apremiante situación presupuestaria actual ni tergiversar los hechos por razones politiqueras. Es indispensable la unión nacional para tomar decisiones bien fundamentadas y aprobar el Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que evite al país caer en una gravísima crisis económica, tal como se ha expresado muchas veces.

(*) Helio Fallas Venegas, ex Vicepresidente y ex Ministro de Hacienda