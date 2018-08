Esta semana en la Universidad de Costa Rica. Del 11 al 18 de agosto del 2018

SIMPOSIO. OBESIDAD Y ESTILO DE VIDA: HERRAMIENTAS PARA EL MÉDICO. Sábado 11 de agosto, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., Auditorio de la Escuela de Medicina (primer piso). Dirigido a profesionales y estudiantes en el área de la salud. Información: 2511-8295, correo electrónico: pec.medicina@ucr.ac.cr / Página en Facebook: https://www.facebook.com/479721042145676/photos/a.487426761375104.1073741830.479721042145676/1728705 Organiza: Escuela de Medicina, Facultad de Medicina.

XXIV JORNADAS DE INVESTIGACIÓN FILOSÓFICA. Fecha límite para presentar propuestas de ponencias: 12 de agosto (300 palabras), por correo electrónico. Fechas de realización de jornadas: del 17 al 21 de setiembre en la Sala Joaquín Gutiérrez, 4. ° piso, Facultad de Letras. Información: 2511-8380, correo electrónico: inif.fl@ucr.ac.cr Organiza: Instituto de Investigaciones Filosóficas (INIF) con la colaboración de la Escuela de Filosofía, Programa de Posgrado en Filosofía.

III TRIMESTRE, MATRÍCULA DE CURSOS DE IDIOMAS: INGLÉS, FRANCÉS, PORTUGUÉS E ITALIANO. Recepción de solicitudes para aplicar el examen de ubicación: lunes 13 de agosto, de 9:00 a. m. a 12:00 m., por medio del correo: inscripcionescursosconversacion.elm@ucr.ac.cr (indicar el nombre completo e idioma de interés). Matrícula en línea para estudiantes activos del Programa: miércoles 22 de agosto, de 8:00 a. m. a 11:50 p. m., por vía web. Matrícula y pago del nivel 1: jueves 23 de agosto, de 9:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:30 a 4:00 p. m., en la Casa de Idiomas, Escuela de Lenguas Modernas. Aplicación de exámenes de ubicación y pago de matrícula: viernes 24 de agosto, de 2:00 a 5:00 p. m. Inicio de lecciones: del 1 al 7 de setiembre de 2018. Dirigido a mayores de 15 años. Costo: ¢95 000 (por trimestre). Información: 2511-8415 / 2511-1952 / 2511-3905, correo electrónico: casadeidiomas.elm@ucr.ac.cr Página web: http://www.lenguasmodernas.ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Lenguas Modernas, Programa Cursos de Conversación.

CONFERENCIA. BREXIT, REDES SOCIALES Y NOTICIAS FALSAS (FACKE NEWS): UN ENFOQUE INTERCULTURAL. Lunes 13 de agosto, de 2:00 a 3:30 p. m. en el auditorio del CICAP, Edificio Cattecu. La conferencia se dictará en inglés (habrá traducción simultánea). Impartida por el Dr. Marcus Leaning, profesor e investigador en Educación Mediática y Digital, School of Media and Film University of Winchester. Información: 2511-5525, correo electrónico: caii@ucr.ac.cr Organiza: Cátedra Internacional de Alfabetización Informacional e Interculturalidad (CAII) con la colaboración del Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información y Biblioteca Nacional.

CONCIERTO: BACH, CONCIERTOS PARA OBOE Y ORQUESTA. Lunes 13 de agosto, 7:00 p. m., Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes Musicales. Participantes: Issac Alfaro y Jose Ángel Ábrego (oboístas e invitados). Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr Página web: http://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

CONCIERTO: CANCIONES DEL CAMINANTE. Lunes 13 de agosto, 7:00 p. m. en el Teatro Eugene O’Neill. Acompañanos, un increíble concierto en el que estaremos interpretando repertorio del maestro Marvin Camacho, junto con la Orquesta Humanidades y la Camerata Vivaldi de la Escuela de Artes Musicales. Costo: ₡5.000. Información: 2511-4165, correo electrónico: ucrcoral@gmail.com https://www.facebook.com/183364328352810/posts/1985036561518902/ Organiza: Escuela de Estudios Generales.

EXPOSICIÓN: “TRASHUMANCIAS” DE LA ARTISTA LORNA BENAVIDEZ ROMERO. Del 13 de agosto al 14 de setiembre, de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. Inauguración: 20 de agosto, 4:00 p. m. en el vestíbulo del Edificio Administrativo A (Registro). Información: 2511-5267 / 2511-4422, correo electrónico: luispaulino.delgado@ucr.ac.cr Organiza: Vicerrectoría de Acción Social, Gestión Cultural.

RECITAL: ENTRETEJIDOS. Martes 14 de agosto, 7:00 p. m., Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes Musicales. Participantes: Amarillo Cian y Magenta e invitados. Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr Página web: http://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

EXPOSICIÓN: COLECTIVO ARTE RAMÍREZ. Del 14 de agosto al 18 de setiembre en el vestíbulo, 1er. piso, Facultad de Letras. Inauguración: 21 de agosto, 4:00 p. m. Información: 2511-5267 / 2511-4422, correo electrónico: luispaulino.delgado@ucr.ac.cr Organiza: Vicerrectoría de Acción Social, Gestión Cultural con la colaboración de la Facultad de Letras y Sede del Pacífico, Prof. Mauricio Rodríguez.

TALLER: LA ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA Y LA CIUDADANÍA DIGITAL. Jueves 16 de agosto, de 9:00 a 11:30 a. m., Sala España, Biblioteca Nacional. A cargo del Dr. Marcus Leaning, especialista en alfabetización digital, Universidad de Winchester, Reino Unido. Información e inscripción al teléfono: 2257-4814 o correo: bibliotecanacional@sinabi.go.cr Organiza: Cátedra Internacional de Alfabetización Informacional e Interculturalidad (CAII) con la colaboración del Programa de Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información, SINABI.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: PRIMAVERA ÁRABE Y CAMBIO POLÍTICO EN TÚNEZ, EGIPTO Y JORDANIA. Jueves 16 de agosto, 2:00 p. m., sala multimedia, Facultad de Ciencias Sociales, Ciudad de la Investigación. Participantes: Dr. Luis Melián Rodríguez, profesor e investigador, Área de Ciencia Política y de la Administración, Universidad de Salamanca (autor); Lic. Javier Johanning Solís, profesor e investigador, Escuela de Ciencias Políticas. Información: 2511-6417 / 2511-6401, correo electrónico: ciencias.politicas@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Ciencias Políticas.

CONFERENCIA. PROCESAMIENTO FRACCIONAL DE SEÑAL EN FIBRA ÓPTICA: RESULTADOS RECIENTES Y APLICACIONES. Jueves 16 de agosto, de 3:00 a 5:00 p. m., miniauditorio de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, Ciudad de la Investigación. A cargo del Dr. Miguel A. Andrés Bou, profesor catedrático, Física Aplicada, Universidad de Valencia, España. Dirigido a estudiantes avanzados de ingeniería, física y ramas afines. Información: 2511-2605, correo electrónico: jaime.cascante@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Ingeniería Eléctrica, Facultad de Ingeniería con la colaboración del Departamento de Física Aplicada, Universidad de Valencia (España).

RECITAL: CHELO PARA LAS MADRES. Jueves 16 de agosto, 7:00 p. m., Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes Musicales. Participantes: Cátedra de Violonchelo, Dúo Épocas e invitados. Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr Página web: http://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

SIMPOSIO DE CIENCIAS MORFOLÓGICAS. Fecha límite de inscripción: 16 de agosto, por medio de la página web: http://www.fmedicina.ucr.ac.cr/index.php/inscrip_simposio Dirigido a profesionales de las ciencias de la salud. Participantes: Dr. Antonio Carrasco Rojas, secretario académico, División de Posgrado, Facultad de Medicina, UNAM – México; Dr. Diego Pineda Martínez, jefe, Departamento Anfiteatro, Facultad de Medicina, UNAM – México; Dr. Antonio Soto Paulino, presidente, Sociedad Mexicana de Anatomía, UNAM – México; Dr. Jesús Tapía Jurado, presidente, Sociedad Mexicana de Cirugía; Dr. Maikel Vargas Sanabria, director, Departamento Anatomía, Escuela de Medicina, Universidad de Costa Rica. Duración : del 20 al 24 de agosto en la Escuela de Medicina. Costo: ¢30 000 (público general). Esta es una actividad gratuita para estudiantes, docentes e investigadores de la Universidad de Costa Rica. Información: 2511-4512, correo electrónico: mario.piedra@ucr.ac.cr Página web: http://www.fmedicina.ucr.ac.cr/index.php/simpo Organiza: Escuela de Medicina, en el marco de la Cátedra Rodrigo Loría, Facultad de Medicina.

EXPOSICIÓN: “PRESUNTOS IMPLICADOS” RETRATOS EN TÉCNICA MIXTA DEL ARTISTA: GUILLERMO ARRIAGA MORENO. Del 16 de agosto al 17 de setiembre en el vestíbulo, Vicerrectoría de Acción Social (Edificio Administrativo B). Inauguración: 17 de agosto, 11:00 a. m.Información: 2511-5267 / 2511-4422, correo electrónico: luispaulino.delgado@ucr.ac.cr Organiza: Vicerrectoría de Acción Social, Gestión Cultural.

RECITAL: IMÁGENES CULTURALES. Viernes 17 de agosto, 6:00 p. m., Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes Musicales. Participantes: Marco Corrales Ventura y David Calderón Castro (guitarristas). Información: 2511-8545, Página web: http://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

RECITAL: PIANO Y VIOLÍN. Sábado 18 de agosto, 4:00 p. m., Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes Musicales. Participantes: Diego Suárez (piano), Andrés Field (violín). Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr Página web: http://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

AUDICIONES VOCES MASCULINAS: II TEMPORADA 2018. Fecha límite: 28 de agosto, de 6:00 a 7:00 p. m. (sacar cita previa para martes o jueves) en el auditorio Abelardo Bonilla, Escuela de Estudios Generales. Requisitos para la audición: traer una canción preparada (lírica o popular), puede ser con pista, con instrumento o a capela. / realizar ejercicios vocales / no se necesita experiencia previa / tener disponibilidad para ensayar martes y jueves de 6:30 a 8:50 p. m. / llenar la boleta de inscripción con antelación los mismos días de las audiciones con el equipo de producción. Información: 7046-2190 / correo electrónico: ucrcoral@gmail.com / En cualquiera de nuestras redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) nos encuentran como @ucrcoral Organiza: Escuela de Estudios Generales, Acción Social.

PRUEBA DE APTITUD PARA INGRESAR A ARTES DRAMÁTICAS EN EL 2019. Fecha límite: 31 de agosto, en la Escuela de Artes Dramáticas. Dirigido a estudiantes de primer ingreso 2019. Información: 2511-6722, correo electrónico: artesdramaticas@ucr.ac.cr Página web: http://teatro.ucr.ac.cr/es/node/389 Organiza: Escuela de Artes Dramáticas.