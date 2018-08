Vídeo: un F-35 luce armado hasta los dientes

En esta configuración, tiene las armas colocadas en el exterior de la aeronave en lugar de su parte interna. La empresa fabricante, Lockheed Martin, la bautizó como la ‘Modo bestia’ (‘Beast Mode’) o ‘Camión de bombas’ (‘Bomb Truck’), informa The Aviationist.

En la grabación publicada se trata de un F-35A holandés que se encuentra en la Base de la Fuerza Aérea Edwards en California, EEUU, y que fue filmado por el fotógrafo Frank Crebas.

La aeronave estaba volando con cuatro bombas láser GBU-12 y dos misiles aire-aire de corto alcance AIM-9 Sidewinders, guiados por sensores infrarrojos en los puntos de anclaje externos.

No obstante, cuando el F-35 lleva armas debajo de las alas en vez de los contenedores internos pierde algunas de sus características furtivas.

Y no es el único problema con esta configuración. Según informaron varios medios especializados estadounidenses, como The Drive, la configuración máxima de ‘Beast Mode’ para los F-35 —con 16 misiles aire-aire en total— simplemente no existe, ya que no solo no fue ensayada hasta el momento, sino que tampoco han sido probados los puntos de anclaje para acomodar todo este armamento.

Este factor coloca una sombra en las comparaciones de los F-35 con sus antecesores en la Fuerza Aérea de EEUU: el caza F-15, capaz de llevar entre 16 y 20 misiles aire-aire, y el A-10, capaz de realizar misiones de apoyo aéreo cercano a una fracción de precio del uso de los F-35 y que puede llevar más armamento contra los blancos terrestres.En este sentido, la familia de los F-35, aunque son aeronaves sofisticadas que representan un logro tecnológico en sí mismo, no supone tantas ventajas competitivas ante la generación anterior como se esperaba tras sus vídeos promocionales.

A su vez, algunos partidarios de este programa, el más caro en la historia de los proyectos armamentistas, esperan que con la economía de escala y con la aparición de cazas aún más sofisticados, los F-35 lleguen a ser las aeronaves relativamente asequibles que pretendían ser al inicio del programa. (Sputnik)