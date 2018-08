El desempleo es estructural y seguirá creciendo

Columna Poliédrica

El desempleo en Costa Rica es producto de las políticas que se han desarrollado bajo un presupuesto que presenta una generalización errónea. Durante mucho tiempo se ha dicho que el país tiene un recurso humano sumamente capacitado y que por eso los inversionistas internacionales deciden asentar sus empresas aquí, sin embargo, esa tesis aplica para un grupo muy acotado de costarricenses.

El recurso humano capacitado es el que ha podido acceder a un sistema educativo que todavía permite la movilidad social. Hay personas que, no obstante su pobreza, han tenido la oportunidad de obtener un título universitario e incluso capacitarse en el exterior por medio de estudios de postgrado; sin embargo, también hay personas que han quedado al margen del sistema educativo y ello tiene implicaciones severas en materia de desempleo.

Los que decidieron salirse del proceso educativo o tuvieron que hacerlo por necesidad, prácticamente, están condenados al desempleo y a la pobreza. En esto hay mucha tela que cortar porque no es lo mismo una persona que desea estudiar y no cuenta con los recursos económicos para hacerlo, en contraste con aquel que teniendo dichos recursos decide no hacerlo porque no le gusta el estudio; para el primer caso se ha diseñado un sistema de becas que va de la primaria hasta los estudios superiores, para el segundo caso, lo que queda es la manutención de los padres o el vincularse a actividades económicas mal remuneradas o incluso ilegales.

Buena parte de estas personas son las que forman parte de los desempleados jóvenes que tiene Costa Rica en este momento. De acuerdo con la encuesta continua de empleo del segundo trimestre de 2018 del Instituto Nacional de Censos y Estadística (INEC), la tasa de desempleo abierto es de 8,7 % y como suele suceder, las mujeres en relación con los hombres presentan una porcentaje más alto de desempleo.

El punto medular es que los jóvenes con baja escolaridad tiene muy escasas posibilidades de insertarse en una actividad económica lícita. Dicho en otras palabras, una gran cantidad de personas están optando por involucrarse en actividades de venta y distribución de drogas; dicha situación salta a la vista, al ver la edad de los individuos que están siendo asesinados por ajuste de cuentas en gran parte del territorio nacional.

Paralelamente al problema con esta población joven, se está dando otro fenómeno con las personas que tienen cincuenta años o más. Recordemos que en promedio una persona que en el 2018 cumple la media centena de años, debió ingresar a la secundaria en 1980; sin embargo, como es de todos conocido, esta generación se le denomina pérdida debido a la deserción masiva que hubo de la educación formal en esos años.

Pues bien, el punto es que la mayoría de esta población carece de estudios formales y tuvieron que dedicarse al comercio o a trabajos poco calificados. Así las cosas, las personas que no estudiaron y que actualmente tienen cincuenta años o más, están expuestos a una gran vulnerabilidad laboral; en otras palabras, si una persona pierde su fuente de ingresos, la posibilidad de ser empleada es casi imposible, ello debido a criterios de edad y escolaridad que se piden actualmente para emplear a las personas.

En consecuencia, el desempleo presenta características que deben ser estudiadas con mucho cuidado. Lo que está claro es que estos dos sectores van a seguir engrosando el porcentaje de desempleo del país, es decir, seguiremos viendo jóvenes involucrados con la droga y muriendo a manos de sicarios; pero también, el número de adultos mayores en situación precaria, seguirá creciendo y ello se reflejará en el incremento de la mendicidad en las distintas rotondas y esquinas del país.

Antes le decían a los niños lo siguiente: “Estudie para que sea alguien en la vida”. Cuando estamos a punto de terminar la segunda década del siglo XXI, debemos decir que esa frase está más vigente que antes, en otras palabras, el muchacho o muchacha que no estudia está condenado al desempleo y a la pobreza.

Jóvenes, todavía la institucionalidad pública brinda oportunidades para poder estudiar. A pesar de la condición económica que se tenga, no deben abandonar las aulas, traten de informarse de las opciones de ayuda que existen en los diferentes niveles del sistema educativo costarricense. El estudio sigue siendo el principal medio de movilidad social en cualquier sociedad del mundo, es la apuesta que más posibilidades brinda para salir de la pobreza.

El que no estudia no solo tiene pobreza económica, sino también carece de cultura y por tanto, tiene un espíritu limitado y miserable. ¡Estudien, por favor, estudien!

(*) Andi Mirom es Filósofo

columnapoliedrica.blogspot.com