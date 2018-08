Fotos de dormidos en parlamento de Bermudas abre debate sobre uso de cámaras

Lister se pronunció durante una sesión especial convocada para tratar la divulgación de fotos y videos en la redes sociales que mostraban a varios diputados aparentemente dormidos durante un acto de la Cámara de Representantes.

“He estado en esta cámara legislativa casi 30 años y no creo que haya ningún miembro que se haya sentado aquí que no haya tenido un momento de descanso, así que el hecho de dormirse no fue problema, sino la divulgación de las fotografías”, aclaró el líder de la cámara legislativa.

“Se supone que todos somos adultos. No espero comportamientos infantiles y el hacer circular fotografías de miembros de la cámara no es decoroso, por lo que no será tolerado”, sentenció Lister.

“La normativa prohíbe el uso de cualquier dispositivo electrónico, incluidos los portátiles, pero hemos sido indulgentes de acuerdo con los tiempos actuales”, indicó.

“Como saben, ahora se está llevando a cabo una revisión de las órdenes permanentes, pero bajo ninguna circunstancia se permiten las fotografías de ningún proceso en esta cámara, por nadie”, sentenció.

Lister pidió por ello a todos los miembros de la cámara legislativa que se abstengan de tomar fotografías sin su permiso.

“En segundo lugar, cualquier miembro que utilice las redes sociales para eventos que se están llevando a cabo en la cámara estará incurriendo en el incumplimiento de la normativa”, aclaró.

Lister anunció que ha instruido al personal de seguridad de la cámara legislativa para que si algún miembro incumple la normativa le sea confiscado el dispositivo electrónico utilizado y sea sancionado.

Las palabras de hoy de Lister siguen a la difusión, el pasado mes de julio, de imágenes de la líder de la oposición, Jeanne Atherden, en las que aparece aparentemente dormida en la edición en internet de un medio local.

Otras imágenes divulgadas muestran a otra serie de parlamentarios con la cabeza inclinada hacia adelante y con los ojos cerrados, lo que parece indicar que dormían.

Bermudas es un archipiélago situado en el océano Atlántico frente a la costa este de Estados Unidos. EFE