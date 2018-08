Dos gobiernos, una crisis y el mismo mal

De cal y de arena

No es para que tome distancias ni para que anide indiferencias ni para que eluda tareas. La crisis fiscal de graves proporciones y peligrosas implicaciones le cayó encima al presidente Alvarado Quesada y debe encararla.

Está atrapado por sus dimensiones y por la anémica (en número y en calidad) fracción parlamentaria del partido que lo postuló, por carecer de liderazgo y porque su llamado a la construcción de un gobierno de amplia base multipartidista tuvo escasa acogida.

Colaborador en primera línea del gobierno del presidente Solís Rivera, don Carlos Alvarado se da cuenta (porque no es ignaro) de lo que su amigo dejó de hacer, de las pifias en que incurrió y de la imperdonable tolerancia con que dejó pasar las metidas de pata y los desvaríos éticos. Sin ser historiador como don Luis Guillermo, sabe de la sentencia de la historia que le esperaría si no le pone el pecho a la crisis. De ahí su compromiso materializado en las iniciativas que ha elevado a trámites parlamentarios. Pero la grande delegación de tareas que ha hecho en el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, y muy en especial en la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, deja escapar la percepción de que prefiere evadir “tomar el toro por los cachos”.

El Presidente de la República es el jefe de Estado, el jefe de gobierno, y como tal debe visibilizarse a la cabeza de los empeños en esa difícil misión de negociar para construir una propuesta que llegue a la raíz del desajuste fiscal, en sus orígenes y en sus secuelas. Más si se tiene presente la carencia de liderazgos políticos en el Congreso, la desautorizada y dispersa rectoría de los partidos y los fuegos que saltan desde la línea de choque de los poderes fácticos -sindicatos y cámaras-.

¿Con quién negociar seriamente, sin los desvaríos populistas que tienen a más de un legislador haciendo bizco?. El estira y encoge insurgente en esa orfandad política amenaza con impedir una reforma fiscal eficaz, realista y realizable, a la medida de las graves dimensiones y peligrosas repercusiones que tiene la crisis. Cuidado si el fruto no pasa de ser un placebo que haga inevitable, en cosa de dos o tres años, otro grito de auxilio. Para entonces, quizá con la sociedad insurrecta y con los desesperados en las calles porque a ellos sí les cayó la crisis encima.

El presidente Carlos Alvarado llegó a los cien días de ejercicio del mandato. Con el agua si no al cuello, sí muy cerca. Por lo menos hay que reconocerle que ha tenido la discreción de no actuar como el presidente Solís Rivera que al llegar a esa centena de días de su mandato, lanzó aquella famosa catilinaria que tuvo el efecto de un bumerán: “La irresponsabilidad, la sinvergüenzada y las chambonadas en el Estado no pueden seguir siendo disimuladas ni toleradas no solo por razones éticas y morales –que las hay muchas- sino principalmente porque tales disfunciones tienen costos y consecuencias sociales”.

Lo cual no quiere decir que esté libre de equivocaciones que lo lleven al mundo de las irresponsabilidades, las chambonadas y quién sabe qué más.

(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista