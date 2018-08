Jefe de Supremo panameño refuta a fiscal y niega extorsión en caso Martinelli

“No me consta ningún tipo de grabación ni extorsión ni presión ni coacción. Lo dije en Boquete y en este momento sostengo con absoluta vehemencia que no me consta la grabación”, indicó el magistrado durante una entrevista al canal local TVN.

La fiscal general, Kenia Porcell, aseguró el lunes en un vídeo difundido en las redes sociales del Ministerio Público que De León le dijo en una reunión privada el pasado 30 de julio que el caso contra Martinelli por presunto espionaje político “se va a caer, lo vamos a anular, lo vamos a tumbar”.

En esa reunión, según Porcell, el magistrado también le indicó que había sido víctima de una grabación, junto a otras 5.000 personas, e insinuó que se estaba usando esa interceptación ilegal para chantajearlo e influir en el proceso contra Martinelli.

El magistrado declinó durante la entrevista de este jueves dar detalles sobre la reunión mantenida con la fiscal y se limitó a decir que el objetivo del encuentro era “establecer mayores lazos de comunicación entre el Ministerio Público y el Órgano Judicial y poner en conocimiento las debilidades del sistema”

De León, que envió un comunicado el mismo lunes negando tener conocimiento de la supuesta grabación, dijo además estar “sorprendido” por las declaraciones de Porcell y aseguró no saber las razones que la motivaron a hablar, aunque señaló que siempre ha habido “agendas ocultas para atacar la institución judicial”.

Las declaraciones de la fiscal han causado todo un revuelo político en Panamá y han enturbiado el ya de por sí enrevesado proceso judicial por escuchas ilegales que enfrenta en el Supremo el expresidente Martinelli, quien el martes rechazó estar detrás de las supuestas presiones al magistrado De León.

Martinelli, un multimillonario empresario de 66 años, se encuentra detenido en una cárcel a orillas del Canal de Panamá desde el pasado 11 de junio, cuando fue extraditado por Estados Unidos, donde estuvo preso un año en razón del pedido judicial por la causa de las escuchas.

El caso se tramita en el Supremo porque cuando el exmandatario fue acusado formalmente en octubre de 2015 aún era diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), aunque su defensa busca que el proceso se traslade a un tribunal ordinario porque ya renunció a ese cargo.EFE