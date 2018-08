¿La historia o La Historia?

Quizá por haber sentido una atracción desde niño, por los hechos históricos, nunca me he cansado de leer y corregir. Esta búsqueda de la verdad histórica por sí sola, me trajo problemas con mis profesores de colegio encargados de su enseñanza. No les gustaba que se cuestionara lo que enseñaban, así nada más, nunca encontré con quien conversar esos temas tabú: v.g. ¿Dónde estaba don Ricardo Jiménez cuando la dictadura de los Tinoco? ¿Por qué razón se construyó el Teatro Nacional en media manzana si su proyección era para la manzana entera? ¿Por qué don Juanito fundó la Fábrica Nacional de Licores si era el mayor productor de caña? ¿Por qué don Juanito era tan afín a Cornelius Vanderbilt? ¿Por qué trajeron a Francisco Morazán (hondureño éste) para expulsa a don Braulio Carrillo? Tantas preguntas sin respuesta…pero no me eché atrás, seguí leyendo, esculcando, buscando; fui asiduo a las bibliotecas públicas. Una vez hablando con mi madre, quien había sido maestra de primaria toda su vida y tenía una memoria gigantesca (creo que le heredé ese don y me ha servido para mucho, hasta para sufrir porque a veces es mejor olvidar) le cuestioné el por qué de la enseñanza sesgada, ella me contestó fríamente: era lo que querían que enseñáramos; ¿quiénes eran esos? El gobierno de turno, y uno al otro se pasaba la bola. Ahí dejé de preguntarle, a pesar de que me sacó de dudas tantas veces, porque ella sabía mucha letra menuda, enseñaba lo que decían los textos oficiales, más nunca dejó de cuestionar en silencio. Quizá yo heredé esa inquietud de ella.

Incluso en la UCR en historia, la veracidad era precaria en 1968, no señalo a los profesores, sino el sistema de doble discurso de los gobiernos, que no quieren que el ciudadano sepa toda la verdad. Con respecto a la Anexión de Guanacaste, la historia nos queda debiendo y mucho, respecto a la Guerra de Coto hay demasiadas dudas y dichosamente yo pude hablar con gente muy vieja de esa zona y fui testigo hasta de los mojones viejos por los lados de Coto 47. La Historia no se ha pronunciado, se pronunció la historia oficial.

Nosotros no fuimos gobernados por Ángeles durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, hubo demasiados “sargentones” que abusaban de la población, quizá por eso nos convertimos en pueblo fácil de manejar, dócil hasta la náusea, NO pacíficos, no, fuimos domesticados.

Cuando José Figueres dijo que éramos un pueblo domesticado en los setenta, reaccionamos indignados: a nadie le gusta que le digan la verdad. Hay un ensayo muy interesante publicado por la UNED, de Joaquín García Monge que fue inicialmente publicado (sic) en una revista del año 1933 del colegio de Señoritas, ahí describe a cabalidad García Monge por qué y cómo se formó la idiosincrasia del costarricense. Antes de la independencia, había un terrible centralismo en Cartago, donde vivía la mayoría de la población, muy pobre de paso, eso hacía que nuestras campesinas no tuvieran un buen traje para ir a misa del domingo, lo que enfadaba a las autoridades eclesiásticas, y de paso a las civiles. Los ciudadanos empezaron a emigrar hacia San José en el valle del Murciélago, hacia Alajuela y fundaron sus cantones, ahí podían labrar la tierra y no existía aquel centralismo del poder, con lo que podían vivir más tranquilamente. Ese ensayo debería ser de lectura obligada en los colegios públicos.

Al paso de los años, con la capital afincada en San José, y una red ferroviaria interurbana, el poder se volvió a sentir en ese marco de Cartago hasta Alajuela, pero los cantones que quedaron fuera de la vía férrea, siguieron disfrutando de relativa libertad.

Hace unos años, pocos, se vivió una polémica mayúscula acerca de Juan Rafael Mora Porras, donde por intereses ideológicos se convirtió la opinión en anti y pro Mora, al final todo quedó en nada porque al final a las mayorías no les importaba Mora, se le consideraba un líder de la lucha contra los filibusteros, pero hay mucho detrás del biombo. Quizá por esa misma razón no se supo nunca hasta donde había llegado el poder de nuestros patricios de antes de la Guerra del año 48.

Una de las mayores faltas es falsear la Historia para convertirla en historia, por eso los pueblos viven enajenados, con un pensamiento disperso e irreal, es como si les faltara la mitad del cerebro.

Nuestros historiadores, no hablo de los profesores de historia, han sido poco escuchados y muchas veces algunos de ellos se han prestado para manipular la historia. Hace unos años, le escribí a don Eduardo Oconitrillo, quien ha publicado algunos libros históricos de personajes del siglo XX, urgiéndolo a escribir sobre don Teodoro Picado Michalski, un expresidente nuestro muy mal tratado por tirios y troyanos, me dijo que tenía pensado hacerlo, no obstante creo que nunca lo hizo: esos trabajos como los de Oconitrillo son muy desgastantes, obligan a sumergirse en documentos del archivo nacional y al final muy pocos los leen. Quizá el aporte económico sería secundario, pero la presea o el reconocimiento público nunca llegan.

Que falta nos hacen los escritores como Eduardo Oconitrillo, cada vez son menos y perdemos todos, porque el trabajo en el archivo nacional no es nada sencillo.

Nuestros últimos gobiernos han fallado en casi todo, pero en Historia salen muy mal parados y por eso es que en los libros de historia se consignan los hechos totalmente desvirtuados.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico