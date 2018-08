Compañía Nacional de Danza se moverá hasta la Zona Norte y Guanacaste con talleres

San José, 17 Ago (Elpais.cr).-. Una amplia variedad de espectáculos de danza y diversos talleres, realizará la Compañía Nacional de Danza a partir del 20 y hasta el 30 de agosto en la zona norte del país y la provincia de Guanacaste. Estas actividades se dirigen principalmente a estudiantes de primaria y secundaria de estas localidades.

El repertorio coreográfico que el elenco presentará durante su gira, incluye “Toc, toc, toc…Una Mirada al revés”, de Ana María Moreno; “Historia Repitiéndose”, de Jimmy Ortiz; “Los Faustos cohetes de Juan”, de Alexander Solano y “Fórmula Sensible”, de Mario Vircha.

“Estas giras son de suma importancia para la Compañía Nacional de Danza (CND), pues es la manera de difundir lo que hacemos en la capital hacia otras áreas del país que son las que tienen menos acceso y menos posibilidades de presenciar los espectáculos en el Área Metropolitana. Además, es parte de nuestras labor: compartir con las comunidades la información, la creatividad y el arte de la danza, tanto a niños y niñas como a jóvenes, y al público en general”, externó Sylvia Montero, directora de la CND.

Según Montero, la CND adaptó los espectáculos según la zona y el lugar donde se desarrollarán durante la gira; por lo cual, en algunos casos se presentará un dúo o una parte del espectáculo.

Tanto los talleres, como los espectáculos coreográficos, se ofrecerán únicamente a los estudiantes de los centros educativos con los que la CND coordinó de manera previa. El único espectáculo abierto a todo el público, es la presentación de la coreografía “Toc, toc, toc… Una mirada al revés”, cuya función abierta será el jueves 23 de agosto, a las 6 p.m., en el Salón Multiusos de Upala, en Alajuela.

Talleres. Los talleres fueron previamente coordinados con los directores de los centros educativos donde se van a impartir. Esas instituciones se encargaron de coordinar los grupos de estudiantes que recibirán las capacitaciones por parte de la CND.

En esta oportunidad, según informó Montero, se dará un taller especial para un grupo de estudiantes con discapacidad, el cual se impartirá el martes 21 de agosto y estará a cargo de la bailarina Miriam Lobo, quien forma parte del elenco de la Compañía Nacional de Danza y cuenta con una maestría en danza especializada en discapacidad.

“Queremos entregarle a un sector de la sociedad una oportunidad diferente de ver las cosas. La idea con estas actividades es que los niños, niñas y jóvenes vean a través de la danza una forma de hacer las cosas diferente y les quede esa inquietud y que, a partir de los que nosotros les enseñemos, creen grupos de danza y la practiquen”, finalizó la directora de la CND.

Todos los talleres que se impartirán durante la gira, estarán a cargo de los bailarines y bailarinas que integran el elenco de la Compañía Nacional de Danza.

Programación de talleres

· Lunes 20 de agosto, 9 a.m., Liceo de Katira, Guatuso. Imparten los bailarines Fabio Pérez y Wendy Chinchilla.

· Lunes 20 de agosto, 9 a.m., escuela La Katira, Guatuso. Imparten las bailarinas Lorenaline Varela y Tamara Otárola.

· Martes 21 de agosto, 9 a.m., Auditorio del Colegio Técnico Profesional de Los Chiles. Este taller es dirigido a un grupo con discapacidad y lo imparten los bailarines Miriam Lobo, Pablo Caravaca y Alexander Solano

· Martes 21 de agosto, 9 a.m., Gimnasio del Colegio Técnico Profesional de Los Chiles. Taller para estudiantes que realizan pasacalles; lo imparten los bailarines Camila González, Tyrone Guardado, William Retana y Fabio Pérez.

· Martes 21 de agosto, 9 a.m., para estudiantes del Liceo de Medio Queso, en el CTP de Los Chiles. Imparten los bailarines Carlos Soto y Neni Bolaños.

· Jueves 23 de agosto, 10 a.m., a cargo de Roxana Coto y William Retana, Liceo de Aguas Claras, Upala.