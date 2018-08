Trump advierte que “no esperará sentado” la liberación de pastor Brunson en Turquía

Washington, 17 ago (Sputnik) .- El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó este viernes que Turquía no ha actuado como un “amigo” en el caso del pastor estadounidense Andrew Brunson, quien se encuentra bajo arresto domiciliario en esa nación asiática, y advirtió que “no esperará sentado” por su liberación.

“Bueno, Turquía ha sido un problema durante mucho tiempo; no han actuado como un amigo; veremos qué sucede”, dijo Trump a periodistas, y añadió: “Deberían haberlo devuelto (a Brunson) hace mucho tiempo , y Turquía, en mi opinión, actuó muy, muy mal; no vamos a esperar sentados, no pueden llevarse a nuestra gente; así que, van a ver lo que sucede”.

El jueves, Trump publicó en la red social Twitter un mensaje exhortando a Brunson a que represente a EEUU y resista como un “gran rehén patriota”, luego de que Ankara rechazara la última apelación de Washington para su liberación.

A principios de este mes, EEUU anunció que congelaría los activos del ministro de Justicia de Turquía, Abdulhamit Gul, y del ministro del Interior, Suleyman Soylu, por su papel en la detención de Brunson, así como por otros presuntos abusos de los derechos humanos.

Las autoridades turcas arrestaron a Brunson hace dos años por sus supuestos vínculos con el movimiento fundado por el clérigo islámico Fethullah Gulen, a quien Ankara acusa de orquestar el fallido golpe militar de 2016 y quien a su vez se encuentra radicado en EEUU.

A fines de julio, Brunson fue liberado de una prisión turca y puesto bajo arresto domiciliario.

Medios estadounidenses informaron que el pastor y su esposa desempeñaban tareas religiosas en el pueblo costero turco de Esmirna (oeste) desde hace al menos 20 años.

Miles de personas de todos los ámbitos de la sociedad han sido detenidos en Turquía en los últimos años acusados de estar vinculados con Fethullah Gulen. (Sputnik)