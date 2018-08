El déficit fiscal de Costa Rica llega al 3,3% del PIB en julio

“Los resultados de ingreso y gasto a solo cinco meses del cierre del 2018, nos enfrentan al déficit fiscal más alto de los últimos seis años, como resultado, principalmente, de dos factores: el alto nivel de financiamiento y la ralentización de la economía”, declaró la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.

La funcionaria aseguró en un comunicado de prensa que ante estas cifras “la reforma fiscal vuelve a tomar relevancia”, ya que “sin reforma no es posible revertir esta tendencia”.

“Cuánto más se demore el ajuste, más recursos tendremos que dedicar al pago de intereses. Este factor, aunado a la alta rigidez del gasto, impide destinar más a otros programas importantes para el desarrollo del país, como la construcción de obra pública”, expresó la ministra.

El Gobierno impulsa desde hace unos tres años una reforma tributaria que pretende paliar el déficit con iniciativas como la reta global, modificaciones a la renta de capital, y la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado (IVA), de la misma tasa pero que gravará más productos y servicios.

El Congreso discute esta reforma entre polémicas por impuestos a servicios como la educación y la salud privados, así como a productos de la canasta básica.

El creciente déficit fiscal, que en 2017 cerró en el 6,2 % del Producto Interno Bruto (PIB), es el principal problema de la economía de Costa Rica, cuya deuda también ha ido en aumento hasta ubicarse en el 49 por ciento del PIB a finales del año anterior.

El Programa Macroeconómico del Banco Central prevé que si el Congreso no aprueba la reforma tributaria, el déficit alcanzará en 2018 el 7,2 por ciento del PIB y la deuda el 53,8 por ciento, mientras para 2019 las cifras serían del 7,5 y el 58,5 %, respectivamente.

“El repunte en la actividad económica no se está traduciendo en más ingresos, porque los sectores que impulsan el crecimiento tienen poca incidencia en la recaudación. Cito a manera de ejemplo el sector servicios que hoy no está gravado con el impuesto sobre las ventas. Lo anterior, es un llamado de atención sobre las consecuencias de no avanzar más rápidamente en acuerdos que nos permitan contar con una reforma fiscal que le dé sostenibilidad a las finanzas públicas, con modificaciones legales que graven algunas de estas actividades”, indicó la ministra de Hacienda.