José María Villalta denuncia supuesto secretismo en el Servicio Fitosanitario del Estado

San José, 20 Ago. (ElPaís.cr).- El diputado frenteamplista José María Villalta, interpuso una denuncia penal contra el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), por el supuesto secretismo en el manejo de la información de fuentes de agua contaminadas en la Zona Norte.

En el año 2015 el Servicio Fitosanitario contrató al Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la UCR, para realizar una serie de estudios sobre la contaminación con agroquímicos en las ASADAS y nacientes de varias comunidades, como Río Cuarto, Pital, Veracruz, Venecia y Aguas Zarcas.

La investigación demostró la presencia del bromacil en las fuentes de agua y determinó que en la Zona Norte no se estaban aplicando buenas prácticas agrícolas, sin embargo no se informó debidamente al MAG, al AyA e incluso según dijo el diputado, se sostuvo un acuerdo de confidencialidad con el CICA para no publicar los resultados.

Estos datos no fueron revelados al público sino hasta julio de este año, cuando el diputado Villalta expuso la denuncia públicamente. A causa de esto, el AyA y el Ministerio de Salud han clausurado varios pozos y nacientes contaminadas.

“Dijimos que íbamos a llevar el caso hasta las últimas consecuencias y estamos cumpliendo. El Servicio Fitosanitario del Estado permitió que personas de las comunidades de Río Cuarto, Pital, Venecia, Aguaz Zarcas y Veracruz bebieran agua contaminada por años, poniendo en riesgo su vida y salud. La forma en la que manejaron la información es gravísima y preocupante”, comentó el diputado.

José María comentó que el Frente Amplio quiere sentar un precedente específico, que sirva para generar conciencia en los funcionarios e instituciones sobre la necesidad de alertar a las autoridades correspondientes, cuando existe un riesgo para la salud pública.

“Esto no puede volver a ocurrir”, concluyó.