Macri dice que su Gobierno permitió que saliera a la luz la verdad sobre expresidenta

Buenos Aires, 20 ago (Sputnik).- El presidente de Argentina, Mauricio Macri, afirmó este lunes que su Gobierno ha permitido que “toda la verdad salga a la luz” sobre los presuntos sobornos que recibía la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

“Muchos me dicen que no me conviene, pero esto que pasa le conviene al país, es fundacional para la Argentina (…) Hemos permitido que toda la verdad salga a la luz”, dijo el mandatario en una entrevista a la cadena televisiva CNN.

Macri sostuvo que muchos consejeros le dicen que le conviene que la senadora Fernández compita en las próximas elecciones.

Pero, aseguró, “al país le conviene que haya un sistema judicial independiente y que uno no esté ahí manipulando y presionando para que sucedan o no las cosas”.

Argentina necesita “estructuras” que “aseguren que nunca más va a volver a pasar algo así (…) Yo digo que en Argentina en los últimos 20 días bajó el rating de Netflix como nunca antes porque esto es superior a ver Netflix”, añadió Macri en referencia a la investigación de una presunta red de corrupción entre grandes empresas contratistas del Estado y miembros del anterior Gobierno que se reveló en las últimas semanas.

Por su parte, la expresidenta negó el viernes haber firmado decretos a cambio de sobornos, tal como dijo a la justicia uno de los empresarios arrepentidos en la causa conocida como “los cuadernos de la corrupción”.

La también senadora consideró que existe un “evidente manejo extorsivo de la figura del arrepentido” en la investigación encabezada por el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

Fernández criticó que las acusaciones cuentan “con el apoyo de las más altas esferas del Poder Judicial, de los medios hegemónicos de comunicación y de este Gobierno que ha provocado que nuestro país se esté cayendo a pedazos en medio de una verdadera catástrofe económica y social. Lo saben todos y todas”.

La expresidenta está acusada de haber dirigido durante su Gobierno una asociación ilícita para cobrar sobornos a cambio de contratos de obras públicas.

La semana pasada concurrió al juzgado de Bonadio para entregar tres documentos en los que pide la recusación del juez y la nulidad del proceso.

Horas más tarde, la Policía Federal allanó el edificio donde vive Fernández, pero sin ingresar a sus dos apartamentos. (Sputnik)