Banda Sinfónica Juvenil de Baden Württemberg ofrecerá conciertos gratuitos en Costa Rica

San José, 21 Ago (Elpais.cr).- Ocho años después de su primera visita a Costa Rica, la Banda Sinfónica Juvenil de Baden Württemberg regresa a Costa Rica para ofrecer cinco conciertos en cinco provincias; además, una clase maestra para directores de orquesta.

La Sinfonische Jugendblasorchester (Banda Sinfónica Juvenil), una de las bandas más reconocidas en su categoría a nivel mundial, la componen jóvenes talentos de entre 14 y 21 años de edad.

Esta agrupación se ha presentado en Australia, Brasil, Corea, Costa Rica, Estados Unidos, Francia, Hong-Kong, Inglaterra, Israel, Japón, Malasia y Singapur. La actual gira representa un esfuerzo logístico y económico, que es posible mediante el apoyo del Instituto Goethe, con el propósito principal de lograr el intercambio cultural y artístico entre los dos países.

La organización de la gira, por parte de Costa Rica, está en manos de Ricardo Vargas, director de la Banda de Conciertos de Cartago, agrupación de la Dirección de Bandas del Ministerio de Cultura y Juventud, con apoyo de la Embajada Alemana y del Colegio Humboldt.

Durante su gira de conciertos gratuitos por Costa Rica, los músicos de la Banda Sinfónica Juvenil de Baden-Württemberg ofrecerán obras que van desde el Romanticismo hasta los tiempos modernos, desde Schubert y Dvorak hasta Bernstein y Berrocal.

“Es un honor volver a recibir en nuestro país a la Banda Sinfónica Juvenil de Baden-Württemberg. Su arte, musicalidad, sonido y técnica hacen de esta agrupación de jóvenes talentos, liderada por el maestro Félix Hauswirth, una de las mejores del mundo”, afirmó Rodríguez.

Hauswirth cuenta con una larga trayectoria como director de orquesta. En la actualidad, es profesor de Dirección de Orquesta en el Conservatorio de Basilea, Suiza, y ha sido presidente de la World Association for Symphonic Bands and Ensembles (WASBE). En el 2009 recibió el premio internacional de The Midwest Clinic, conferencia internacional de bandas y orquestas, en reconocimiento a su destacada contribución y dedicación a la educación musical instrumental.

Como parte de su labor durante la gira a Costa Rica, Hauswirth ofrecerá una clase maestra para directores el 29 de agosto, en la sede del Sistema Nacional de Educación Musical (Sinem) en Desamparados, ubicado en el Parque La Libertad.

Programa de conciertos – Banda Sinfónica Juvenil de Baden Württemberg

-22 de agosto, 7 p.m., Teatro Municipal de Alajuela

-23 de agosto, 7 p.m., Parque de Alajuelita

-25 de agosto, 7 p.m., Auditorio de la Banda de Guanacaste, Liberia

-26 de agosto, 7 p.m., Casa de la Cultura de Nicoya

-30 de agosto, 7 p.m., Anfiteatro Municipal de Cartago