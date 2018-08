Comisión avala texto sustitutivo de la Reforma Fiscal

San José, 21 Ago. (ElPaís.cr).- La Comisión Legislativa Especial que analiza el proyecto de reforma fiscal, aprobó este martes un nuevo texto sustitutivo de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, enviado por el Gobierno de la República.

El nuevo texto que servirá de base para construir la versión final de este proyecto, contó con los votos del Partido Acción Ciudadana (PAC), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Partido Liberación Nacional (PLN); sin embargo, contó con la oposición del Frente Amplio (FA), Restauración Nacional (PRN) e Integración Nacional (PIN).

“Yo no entiendo a algunos compañeros que dicen que están de acuerdo con el tema, que están de acuerdo con que hay que hacer algo con lo de la canasta básica, pero no votan la moción porque esperan que se vote la moción de ellos. Creo que aquí hay que aprobar las mociones necesarias aunque no las hayamos presentado nosotros”, indicó José María Villalta.

El diputado frenteamplista insistió en la necesidad de aclarar las supuestas incoherencias contenidas en el texto, destacó principalmente que se van a encarecer las medicinas y otros servicios, pero hay exoneraciones para los grupos más poderosos.

En el PUSC y el PLN por su parte, decidieron aprobar el texto sustitutivo para analizarlo y evaluar sus posibles mejoras, con el fin de comenzar a avanzar en el tema fiscal que está agobiando al país actualmente.

“Estamos trasladando una propuesta y una solicitud vehemente al presidente de la República para reactivar la economía y en materia del plan de impuestos, resultaría insuficiente si no es acompañada por un plan de reactivación económica”, expresó el socialcristiano Erwen Masís Castro.

El proyecto impone el cobro de una tasa del 13% a todos los servicios, también grava con un 2% la educación privada, la canasta básica y los medicamentos. Además, quedan exentos de cobro las comisiones de tarjetas de crédito y débito, alquileres hasta 650 mil colones, transferencias del sistema bancario y préstamos.

También se exoneran los servicios de energía eléctrica residencial hasta los 280 kwh, operaciones en zonas francas, leasing, arrendamientos pagamos por pymes con ingresos anuales menores a los 106 millones de colones, entre otros.

“Este proyecto tiene temas muy importantes como es ponerle límite a los salarios máximos que se pueden pagar en el sector público y hacerlo por ley y no por directriz de Gobierno que podría quedar más volatil, tiene también el tema del desenganche de los destinos específicos”, indicó el diputado oficialista Welmer Ramos.

En cuanto al impuesto de la renta, se aplicará de 15 a 20% a las personas que perciban salarios entre los 2 millones 100mil colones y los 4 millones 200mil colones. Los salarios mayores a los 4 millones 200mil, pagaran entre 20 y 25% de impuesto.