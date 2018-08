Exabogado de Trump pacta con fiscal que investiga pagos a mujeres, según NYT

Nueva York, 21 ago (EFE).- El ex abogado de Donald Trump, Michael Cohen, alcanzó un acuerdo con los fiscales que investigan los pagos que supuestamente hizo a varias mujeres en nombre del actual presidente de EE.UU., adelantó hoy The New York Times (NYT).

Cohen tiene previsto aparecer este martes a partir de las 16.00 hora local (20.00 GMT) ante un tribunal de Nueva York, según anunció la propia corte. A priori, en la sesión se dará a conocer el acuerdo judicial negociado entre las autoridades y el letrado, que está siendo investigado por varios presuntos delitos. Según el Times, que cita a fuentes conocedoras del caso, en el pacto Cohen no se comprometerá a cooperar con los fiscales. Otros medios, como la cadena NBC, ya habían informado hoy de que Cohen estaba negociando con las autoridades y que podría haber una decisión inminente, aunque apuntaban a que las discusiones se centraban en otros posibles cargos como fraude fiscal y delitos bancarios. El Times, mientras, asegura que el pacto afecta también a la investigación sobre los presuntos pagos efectuados por Cohen a varias mujeres para mantener silencio sobre sus relaciones con Trump. Entre ellos figura el negociado con la actriz porno Stormy Daniels, a quien el magnate neoyorquino abonó 130.000 dólares a través de su letrado, algo que ha reconocido el propio presidente. La investigación en este caso se centraba en la posibilidad de que ese y otros pagos violaran las leyes sobre la financiación de campañas electorales. Según The New York Times, Cohen se declarará culpable de violación de esas normas, así como de varios cargos de fraude bancario y fiscal. El diario neoyorquino Daily News, que también informó hoy del acuerdo con las autoridades, coincide en que el acuerdo abarcará todas esas cuestiones. El FBI registró el 9 de abril la oficina de Cohen en Nueva York y confiscó documentos relacionados con distintos asuntos, entre ellos los supuestos pagos a Stormy Daniels. Recientemente, el propio Cohen filtró a CNN una grabación en la que él y Trump hablan antes de las elecciones de 2016 sobre otro posible pago para silenciar a la exmodelo de Playboy Karen McDougal, quien asegura haber tenido un idilio con el ahora presidente. En paralelo, el abogado estaba siendo investigado por otros asuntos como fraude fiscal y delitos bancarios y había dado a entender que estaba dispuesto a dar información contra Trump a las autoridades a cambio de evitar una pena de cárcel. EFE