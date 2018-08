Prensa EE.UU. destaca riesgos para Trump en casos de exabogado y exjefe campaña

Ayer, Manafort fue declarado culpable de ocho cargos de fraude, ajenos al magnate, por un jurado; mientras que Cohen reconoció varios delitos, entre ellos dos de violaciones de las normas de financiación de campañas electorales, implicando de forma explícita a Trump.

El diario The Washington Post no dudó en su editorial en poner el foco sobre Trump: “El presidente de EE.UU. fue acusado de forma creíble en una corte federal de pedir a uno de sus subordinados que cometiera un crimen federal”, aseguró la cabecera, que explicó que el objetivo del mandatario fue hacer un fraude “a los votantes”.

“Trump no puede fingir que estos crímenes no ocurrieron o que no tienen nada que ver con él (…). Y tampoco puede hacerlo el Congreso”, prosiguió el periódico, que también pidió a los legisladores abrir una investigación contra el presidente.

En este sentido, el rotativo reclamó al Partido Demócrata y al Republicano que vuelvan al deber público del que han “abdicado”, y consideró que un congresista “no puede dejar con su conciencia tranquila que un conspirador esté en la Casa Blanca”.

Una línea similar siguió The Wall Street Journal, quien en su pieza editorial de este miércoles incidió en que los hechos conocidos ayer son “dañinos” para el presidente y muestran “los oscuros” colaboradores de los que se rodea el magnate en su vida privada y política.

“Si suponen una amenaza fatal para su Presidencia está lejos de ser claro y las pruebas en ambos casos no están relacionadas con las alegaciones de coordinación con Rusia que puso a rodar estas investigaciones”, expresó el diario neoyorquino, que ve en el paso de Cohen un riesgo mayor para el presidente.

También apuntó a las elecciones legislativas de noviembre como un momento clave para Trump, ya que el periódico dudó de que el presiente vaya a ser imputado mientras esté en la Casa Blanca, pero cree que un Congreso con mayoría demócrata podría proceder con un “proceso de destitución”.

The New York Times aseguró que “solo un completo fantasioso -solamente el presidente Trump y su secta- podrían seguir diciendo que la investigación sobre subversión extranjera de unas elecciones de EE.UU., que ya se ha cobrado docenas de otras imputaciones y declaraciones de culpabilidad, es (…) una ‘caza de brujas”. EFE