Diputada del PAC afirma que la UIA abusa de estudiantes de medicina

San José, 23 Ago. (ElPaís.cr).- La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega, solicitó al Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP), resolver una denuncia presentada por los estudiantes de medicina de la Universidad Interamericana de las Américas (UIA).

Según los estudiantes y la misma diputada oficialista, la UIA incluyó en el programa de la carrera, un curso preparatorio para el examen IFOM. Esa prueba es un requisito que la CCSS exige para iniciar el internado, pero la UIA no tiene autorización de CONESUP para brindar un semanario obligatorio de preparación para el examen.

“La UIA no puede cambiar a los estudiantes las reglas a su antojo. Ese curso preparatorio es básicamente una estafa que le cuesta a cada alumno alrededor de 850 mil colones. Por eso, le he pedido a CONESUP que brinde una respuesta a la denuncia planteada por los estudiantes desde enero de este año”, indicó la diputada del PAC.

De acuerdo a un comunicado difundido por el despacho de prensa de esta diputada oficialista, la UIA comunicó a los estudiantes que quienes no matriculen el seminario, no podrían ser inscritos en la lista del CENDEISS para realizar el examen IFOM.

“El CONESUP debe defender a los estudiantes de estos atropellos, pero han pasado los meses sin una respuesta clara y oficial sobre esta irregularidad. Por ello, he solicitado al Consejo que me informe sobre el avance de las investigaciones y el tiempo que demorará responder a las denuncias, así como las medidas para no afectar más a los estudiantes de la UIA”, puntualizó Vega.