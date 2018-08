Antigua Aduana se llena de literatura este fin de semana

San José, 24 Ago (Elpais.cr).- Estudiantes de la escuela de Guatuso de Patarrá y de la escuela Naciones Unidas de Plaza Víquez, participaron esta mañana en la corta de cinta que marcó la apertura oficial de la XIX Feria Internacional Del Libro Costa Rica 2018 (FILCR2018), que durante 10 días tendrá lugar en la Antigua Aduana.

El acto de apertura contó además con presencia de Sylvie Durán, ministra de Cultura y Juventud; Luis Bernal Montes de Oca, director de la Cámara Costarricense del Libro y Quince Duncan, escritor costarricense.

Precisamente, los homenajeados de la FILCR2018 serán Quince Duncan, por cumplir 50 años de actividad literaria; el escritor Fabián Dobles, en el centenario de su nacimiento; y Daniel Gallegos, dramaturgo, director y novelista costarricense, quien falleció en el mes de marzo a sus 87 años.

“Los dedicados de esta FILCR2018 son personalidades y referentes inspiradores de nuestro país. Nada más adecuado que rendirles homenaje y celebrarlos en el marco de la Feria Internacional del Libro 2018, donde viviremos un gran encuentro literario y cultural”, expresó Sylvie Durán, ministra de Cultura y Juventud.

Homenaje a Quince Duncan. El escritor afrocostarricense fue el encargado de ofrecer la charla de apertura de la FILCR2018, en la que trató sobre “La relevancia de las ferias del libro como evento cultural”. Duncan recibió en este acto, un _MG_4976 (2) (Copy)homenaje por sus cinco décadas de carrera literaria y la producción de una vasta obra en el campo narrativo en la que prevalece la identidad afrocostarricense.

La FILCR2018 contará con la presencia de los escritores Jorge Volpi y Eloy Urroz, de México; Hernán Casciari, de Argentina; Gabriela Alemán, de Ecuador, y la gestora cultural, Claudia Neira Bermúdez, de Nicaragua.

Horario de la FILCR2018. Viernes 24 de agosto, de 10 a.m. a 8 p.m.; del sábado 25 de agosto al sábado 1 de septiembre, de 9 a.m. a 8 p.m.; y el domingo 2 de septiembre, de 9 a.m. a 6 p.m. La entrada es para todas las actividades, con excepción de la obra “Las tres hermanas”, que se presenta en el Teatro La Aduana.