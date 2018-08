La xenofobia una cara más del odio hacia los desposeídos (as)

El miedo y el odio a la otredad, a aquel o aquella diferente es el motivo por el cual surge la xenofobia. Por eso podemos pensar que la xenofobia se refiere a características puramente fenotípicas y de ciertas culturas. Pero si profundizamos un poco, cuando hablamos de otredad se señala a personas diferentes a mi. Pero este yo (mi)está autopercibido en relación con el ser normal. Esta normalidad es totalmente ficticia, pues no hay nadie que con los requisitos de este modelo de persona. Sin embargo, es un imaginario construido por los poderosos, a su imagen y semejanza; se trata de un estereotipo que es hombre, rubio, de ojos azules, nórdico y adinerado. Se trata del ideal inventado por los europeos y gringos. No obstante, este estereotipo y toda la violencia que conlleva se ha extendido en todo el mundo.

Un amigo me decía en una ocasión: el que migra es porque no está bien. Y esto es cierto, ya sea porque se vive en un país altamente machista, porque tenemos carencias económicas, conflictos políticos, etc. Y es un hecho que la mayor parte de las y los inmigrantes son de clase baja. Éstos sufren la opresión en sus países de origen y son doblemente castigados en los países receptores.

Difícilmente una persona extranjera proveniente de Europa o USA sea tratada como a un nicaragüense en Costa Rica, de igual forma sucede con los latinos en gringolandia o Europa. En España donde tuve la oportunidad de vivir, nos llaman sudacas, y nos va bien comparados con los africanos.

Desde que se dio la acumulación original del capital y los países del tercer mundo pasaron a ser esclavos y posteriormente mano de obra barata, surgió la xenofobia, tal y como la conocemos hoy. El desarrollo del sistema capitalista ha generado grandes procesos migratorios, como producto de la exclusión de muchos pueblos del desarrollo económico, quienes buscan sobrevivir. De manera que no hay un único culpable, la sociedad actual es la que crea estos conflictos.

Y el pueblo lo reproduce, en ocasiones por motivos reales, pero mal analizados; por ejemplo, es real que a las y los inmigrantes les pagan menos, pero la responsabilidad no es de éstos, sino de los empresarios que se frotan las manos al ver que tienen que tendrán que no pagarán cargas sociales, que sus trabajadores no se quejan por las malas condiciones laborales, etc. En el capitalismo no hay solidaridad, sólo competencia.

De manera que si logramos que las personas trabajadoras se unan, independiente de su origen étnico, lograríamos la unión del proletariado.

La manifestación de este sábado es de suma importancia en este sentido.

(*) Elena Arce S. es Antropóloga