San José, 25 Ago (Elpaís.cr).- Cerca de 15.000 docentes, personal administrativo, cocineras y conserjes que han ocupado, por dos años o más, plazas vacantes como interinos en el Ministerio de Educación Pública (MEP) pasarán a puestos en propiedad.

Así lo establece decreto ejecutivo firmado por el Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, y el ministro de Educación, Edgar Mora Altamirano, en una actividad que tuvo lugar en la Escuela Juan Rafael Mora Porras, en los alrededores del Paseo Colón.

En el acto participaron, además, el vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez Cordero, representantes gremiales y personal de la educación pública.

La medida da estabilidad a miles de funcionarios (categorizados en el Título I y Título II del Régimen de Servicio Civil) que por años han vivido incertidumbre laboral e inestabilidad económica. No representará ninguna erogación adicional en salarios o remuneraciones, pues son plazas existentes debidamente presupuestadas.

Por ejemplo, existen educadores que no saben si el próximo año tendrán empleo o si el número de lecciones que darán será mucho menor, lo cual implicaría la reducción de sus ingresos mensuales. Tampoco pueden solicitar permisos sin goce de salario u otras licencias.

Alvarado expresó que este decreto se suma a otras acciones que reafirman el compromiso de su gobierno con una educación de calidad. Mencionó medidas como la reducción de cargas administrativas a los docentes y la red para conectar a todas las oficinas y centros educativos del MEP a Internet de alta velocidad.

“Como maestro puedo hablar con absoluta certeza de la importancia que este decreto tiene para el Magisterio Nacional. Me ha tocado vivirlo en carne propia, ver maestras y maestros que se han jubilado de manera interina y por tanto toda su vida laboral han estado en completa desigualdad, en condiciones realmente lamentables”, aseguró el vicepresidente Rodríguez.

Agregó que “desde que los costarricenses me dieron la oportunidad de llegar a la Segunda Vicepresidencia, este es uno de los temas que me he abocado a resolver junto con el Ministro de Educación, la Dirección de Servicio Civil y las organizaciones gremiales. Son deudas históricas que estamos saldando, aplicando medidas que den igualdad de oportunidad a las personas trabajadoras de la educación”, dijo.

El decreto ejecutivo cumple, además, con el artículo 10 de la Convención Colectiva firmada entre el MEP y varias organizaciones sindicales, el cual establece que patrono y trabajadores deben hallar una solución a la situación laboral de esas personas.

El Ministro Mora manifestó que la decisión llevará tranquilidad a miles de maestros y maestras que por muchos años han vivido con la zozobra de no saber que pasará con ellos el próximo año.

“Esa situación tiene una gran carga emotiva. Son personas que tienen mucho tiempo de ser trabajadores de segunda categoría y la dignidad de las maestras y maestros es la base de la educación, sin dignidad no puede haber educación”, comentó el jerarca del MEP.

Procedimiento. De acuerdo con el decreto, a partir de su publicación la Dirección de Recursos Humanos del MEP elaborará un informe con la lista de los funcionarios que tienen dos o más años en una plaza vacante y que cumplen con los atestados para ser nombrados en propiedad. Ese informe será remitido a la Dirección General del Servicio Civil para obtener su aval.

Luego, el MEP contactará a esas personas para verificar títulos y realizar pruebas de idoneidad en los casos que sea necesario.

Finalmente, la entidad publicará la lista de beneficiarios en los medios internos junto con la plaza en que han sido nombrados.

Mora explicó que los interinos en plazas vacantes que tienen menos de dos años en el puesto al momento de la firma del Decreto Ejecutivo, podrán optar por el nombramiento en propiedad cuando cumplan con la antigüedad necesaria.

“Eso significa que esto es un proceso progresivo, no es algo de un momento y nos olvidamos de los demás”, declaró el Ministro.

Según la Dirección de Recursos Humanos, el MEP tiene 84.000 funcionarios activos, de ellos 33.000 son interinos (40%).