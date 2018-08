Orquesta Sinfónica Nacional celebra centenario de Leonard Bernstein

San José, 24 Ago (Elpais.cr).- Bajo la batuta del director titular Carl St. Clair, la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), celebrará el centenario del nacimiento del compositor estadounidense Leonard Bernstein, con un repertorio exclusivo con sus obras.

Esta presentación corresponde al VI Concierto de Temporada Oficial 2018 de la OSN, y se ofrecerá en dos funciones: el viernes 24 de agosto, a las 8 p.m., y el domingo 26 de agosto, a las 10:30 a.m., en el Teatro Nacional de Costa Rica (TNCR).

Leonard Bernstein, nació el 25 de agosto del año 1918 y falleció el 14 de octubre de 1990, por lo cual se decidió realizar las presentaciones justamente un día antes y un día después de la fecha del centenario, según informó el Centro Nacional de la Música (CNM).

“Este será un concierto de homenaje al gran Leonard Bernstein, quien no solo fue uno de los grandes compositores de los Estados Unidos, sino que fue un gran pianista, escritor, filósofo y maestro; además, fue mi mentor en los últimos seis años de su vida, en los que tuve la oportunidad de trabajar con él y cada segundo fue una gran lección de música. En este concierto vamos a mostrar todas las facetas de su composición, en donde se sentía más confortable, como Broadway, jazz y música sinfónica”, comentó Carl St. Clair, director de la OSN.

El programa del doble concierto incluirá las obras: Sinfonía No. 2, Slava!, Greeting y Little Smary de Arias and Barcarolles, A Little Bit in Love de Wonderful Town, Glitter and Be Gay, Make Our Garden Grow y Obertura de Candide.

Además, durante el concierto se contará con la participación del pianista Benjamín Pasternack, quien será el solista invitado en la interpretación de la Sinfonía No. 2. También participarán en diferentes obras la soprano Celena Shafer y el tenor William Davenport.

Por otra parte, el Coro Sinfónico Nacional (CSN) aparecerá en el concierto bajo la dirección de Marcela Lizano en una de las piezas del programa musical.