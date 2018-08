APSE califica de maniobra la decisión del gobierno sobre reforma fiscal

San José, 27 Ago (Elpais.cr).- La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) aseguró que no es una decisión positiva el retiro temporal el proyecto de ley 20.580 de la corriente legislativa.

“La desconvocatoria del expediente 20.580 no implica ningún beneficio para la clase trabajadora, ni es motivo para bajar la guardia contra esta arremetida al pueblo, sino que se trata solamente de una estrategia para reingresar el proyecto a la corriente legislativa con una negociación más agresiva, insistiendo en las mociones que cargarían con más impuestos al pueblo”, comunicó el sindicato.

Para APSE, es posible que en próximos días, se anuncie una nueva redacción del proyecto con un enfoque más regresivo, aplicando nuevos impuestos a los trabajadores, mientras sigue sin combatir a fondo la evasión fiscal, y se mantienen exoneraciones fiscales.

“Esto es como renunciar a la solución de largo plazo por una victoria de muy corto plazo, que no soluciona el problema de manera integral para toda la sociedad. Y para esta gente es decirle: ‘tiene una canasta (básica) en cero, pero como no va a tener empleo, tampoco puede ir a adquirir los productos aunque el impuesto sea cero’, o bien: ‘mire, tiene una canasta en cero, pero resulta que los programas de becas, los programas con que el Estado está coadyuvando, no los va a tener’. Esa es la fotografía que yo veo”, expresó la ministra.