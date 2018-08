Presidente hondureño pide al Legislativo aprobar iniciativas a favor del café

“Pido a los disputados que acompañen estas dos iniciativas”, subrayó Hernández, según un comunicado de la Casa Presidencial hondureña.

Una de las iniciativas fue presentada recientemente por el diputado Samuel Reyes, del gobernante Partido Nacional, y busca facilitar el acceso de los productores a casi 2.000 millones de lempiras (82,6 millones de dólares).

La segunda, impulsada por el Poder Ejecutivo, pone a disposición de pequeños y medianos productos unos 4.800 millones de lempiras (198,4 millones de dólares) para que se vuelva un fondo sostenible.

“Con estos recursos de mediano y largo plazo se busca construir mayor productividad por manzana de café sembrada, se le va a agregar más valor al café, diversificar a los productores para que puedan sembrar pimienta, cacao, entre otros aspectos”, añadió Hernández.

Destacó que el sector del café es uno de los que “más aporta de manera directa a la economía de Honduras”, país que se ha convertido en el primer exportador de café de Centroamérica y el quinto a nivel mundial, según fuentes oficiales de Tegucigalpa.

“Honduras necesitar apoyar al sector café por ser muy importante en la economía nacional”, enfatizó Hernández, según la información oficial.

El café representa para Honduras un poco más del 30 por ciento del producto interno bruto (PIB) y es el mayor generador de divisas, señaló la Presidencia hondureña.

El gobernante hondureño señaló que, dependiendo la cosecha y el precio del café, el aporte del grano ronda “los 32.000 o 35.000 millones de lempiras (1.322 o 1.446 millones de dólares)”, circulando solo por el efecto de la producción”.

Pero ese monto, añadió Hernández, se reduce sustancialmente cuando baja el precio a nivel internacional y en este año esa caída es de casi los 4.000 millones de lempiras (165,3 millones de dólares).

“Si no se atienden las fincas cafeteras que comienzan su cosecha ahora en octubre, el próximo año estaríamos afrontando una baja mucho más sensible en la producción, porque si no se fertiliza ahora o se atienden las fincas, el café no tendrá los nutrientes ni el peso necesario, y eso tiene un efecto en los ingresos para el productor”, advirtió Hernández.

Honduras ha vendido 8,27 millones de quintales de café (sacos de 46 kilos) entre octubre de 2017 y lo que va de 2018, lo cual representa una disminución del 2 por ciento respecto a los 8,42 millones exportados durante los mismos meses de la cosecha anterior, según cifras del Instituto Hondureño del Café (Ihcafe). EFE