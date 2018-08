“Alianza para el Bilingüismo”… ¿o neo-racismo?

En 2008, la segunda administración Arias Sánchez publicó los siguientes decretos, coincidentes -¿complacientes?- con el infundado documento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “CR-T1055: Mejora de la Calidad de la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera”:

“Con la sanción del Presidente de la República, Óscar Arias, del Ministro de Educación Pública (MEP), Leonardo Garnier, y del Ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz, se declaró de “interés público y nacional la iniciativa gubernamental denominada Costa Rica Multilingüe” (decreto Nº 34425-MEP-COMEX, publicado en La Gaceta del 28/03/08).

Posteriormente, “el Presidente de la República, el Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, la Ministra de Educación, a.í., Alejandrina Mata, y el Ministro de Comercio Exterior, decretan la creación del Ente Rector del Plan Nacional de Inglés” (decreto Nº34535-MP-MEP-COMEX, publicado en el diario oficial del 30/05/08).

En este último decreto se establece, entre otros aspectos, lo siguiente: “Artículo 1º—Se crea el Ente Rector del Plan Nacional de Inglés como instancia adscrita a la Presidencia de la República cuya función rectora estará orientada hacia la recomendación de políticas y estrategias nacionales en cuanto a la promoción del aprendizaje del inglés… “. “Artículo 2º—Se autoriza al INA, dentro del marco legal respectivo y en la medida de sus posibilidades y sin perjuicio del cumplimiento de sus propios objetivos, a contribuir con recursos económicos para el funcionamiento del Ente Rector del Plan Nacional de Inglés”. “Artículo 3º—El Ente Rector del Plan Nacional de Inglés estará conformado por un representante de: a) Presidencia de la República, cuyo representante lo presidirá; b) Ministerio de Educación Pública; c) Ministerio de Comercio Exterior; d) Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación Técnica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio; e) Instituto Nacional de Aprendizaje; f) CINDE; g) Estrategia Siglo XXI…”.

No obstante,

(1) sin conocerse los resultados del infundado programa Costa Rica Multilingüe/Plan Nacional de Inglés (PNI);

(2) al parecer, inicialmente, se gastaron más de veinte millones de dólares en ese plan;

(3) el Ministerio Público allanó el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) “por un supuesto fraude en la contratación de empresas para impartir cursos de inglés e informática” por “¢6.500 millones girados a 30 empresas” (causa que curiosamente al parecer prescribió);

(4) los instrumentos comprados con fondos públicos como la prueba comercial insuficiente, Test of English for International Communication (TOEIC), libros de texto para inglés que no enseñan lo que promueven, laboratorios y programas “TIC” que favorecen a ciertas empresas tecnológicas, capacitaciones, etc.;

(5) el MEP y el Consejo Superior de Educación impusieron el Toeic y el infundado Marco Común Europeo de Referencia (MCER) en los dizque “nuevos” programas de Inglés mediante “Acuerdo del Consejo Superior de Educación No. 03-24-2016, del 26 de abril de 2016”, publicado en La Gaceta, Alcance Digital No. 82 de mayo 24 de 2016, programas desarrollados con la ayuda de todo un elenco, incluido el Cuerpo de Paz de los Estados Unidos de América, de cuyas colaboraciones se desconocen resultados públicos (MEP presenta nuevos Programas de Estudio de Inglés). Por cierto, la lengua oficial en Costa Rica es el español y los programas se encuentran escritos en inglés… “Fashionable?”…

(6) el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en “Costa Rica en Cifras” (2018), ISSN: 2215-5422, indica en página 15 “Población que domina un segundo idioma”, “89.8 % no lo domina”, “10.1% sí lo domina” y, el “Idioma que domina es el inglés 91.7%” –es decir, ¿91.7% del 10.1%?… esto sin conocerse a qué se refiere el INEC con “dominar” una lengua;

(7) las incongruencias, ocurrencias en las cuales el Consejo Nacional de Rectores (Conare), junto con su sesgado folleto Estado de la Educación han sido partícipes;

(8) una casi interminable lista de desaciertos,

el actual gobierno a cargo del señor Carlos Alvarado y su ministro de Educación, Edgar Mora, lanzaron la versión-continuidad del infundado Plan Nacional de Inglés 2008, “Alianza para el Bilingüismo”.

La “alianza”, no solamente es infundada, sino que repiten, reciclados, varios de los actores del 2008, utilizan las mismas pruebas comerciales “diagnóstico” que no demostraron servir en una década, agregaron otra llamada “BELT”, cuya “abismal” diferencia es que trata sobre “negocios” y, desde luego, ¿más cara?, y, faltaba más, todo dentro del infundado MCER.

Otra “innovación”, según la “alianza”, “Profesores nativos de inglés capacitarán a 800 personas sin empleo en 15 comunidades”, a pesar de que, (1) al menos, desde la “administración” Figueres Olsen han “ayudado” a la mejora del inglés en Costa Rica, sin que se conozcan los resultados; (2) los “Native English speakers are the world’s worst communicators” (Los hablantes nativos de inglés son los peores comunicadores del mundo) (BBC, 31/10/16); (3) se desconocen las credenciales de los “teachers” –posiblemente la “credencial” es ser “native” más un cursillo de 120 horas; (4) ¿son la extensión del movimiento xenofóbico “English-only”?; y, (5) de acuerdo con la extensa literatura internacional, esta “alianza” promueve el “Native Speakerism”.

Holliday, en “Native Speakerism”, sostiene que:

“El hablante nativo es una ideología neo-racista que tiene un amplio impacto en cómo los maestros son percibidos por los demás y por sus estudiantes. Etiquetar a los profesores como ‘hablantes nativos’ y ‘hablantes no nativos’, los ubica falsamente como culturalmente superiores e inferiores con roles y atributos distintos… el hablante nativo está presente en toda la profesión, con resultados como discriminación laboral y un discurso profesional divisivo”.

La burla y la corrupción sistémica de los gobiernos y las “alianzas público-privadas”, nacionales e internacionales, es la constante ya hace tiempo. Con el trillado discurso de “oportunidades” para el costarricense, queda claro con los datos, incluidos los del INEC, que las “oportunidades” son para otros y que la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación del inglés y otras leguas en el sistema de educación pública y técnica, no sirve.

En Costa Rica, según los “expertos”, pero los corruptos, para poder tener el “honor” de un trabajito anglófono, debemos comprar inservibles carísimos, pagados con los impuestos que buscan cobrar.

Ministerio Público, tome nota. Que no suceda como con los 6.500 millones de colones que se “esfumaron” del INA…

Sr. Carlos Alvarado, si “es por vos”… actúe de manera distinta.

(*) Gerardo Barboza, Educador