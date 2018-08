Facebook bloquea cuenta oficial en Brasil por foto de indígenas mostrando pechos

“Facebook bloqueó la cuenta de la Funai por publicar una materia informativa sobre la promoción de conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad, ilustrada con una fotografía de mujeres Waimiri Atroari, tal y como viven en su comunidad”, señaló la Funai, entidad que regula lo relativo a los pueblos originarios.

Con el veto en Facebook, el organismo recurrió a su cuenta de Instagram para denunciar los hechos y publicar nuevamente la imagen con la palabra “censurado” escrita sobre la instantánea.

“Esa actitud de censura no dialoga con la aceptación de la diversidad, clasificando como desnudez el hecho de una mujer indígena no vestirse con trajes que no forman parte de sus costumbres”, manifestó la Funai en esa red social.

“Los adornos y sus pinturas son pruebas más que cabales de que, para su cultura, ellas no están desnudas”, completó.

Asimismo, la fundación estatal recordó que la Constitución brasileña de 1988 “reconoce las costumbres indígenas” y que decidió publicar la entrada vetada ante la proximidad del mes de la Mujer Indígena, que se celebra en septiembre.

La Funai fue notificada el martes de la suspensión y no podrá realizar nuevas publicaciones por una semana. Por su parte, Facebook aún no se ha posicionado sobre el asunto. EFE