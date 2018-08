Homenajean en Chile a víctimas de Pinochet en Día del Detenido Desaparecido

Dirigentes y militantes socialistas participaron en el tributo, que puso énfasis en las mujeres detenidas desaparecidas durante el régimen militar.

La sede del PS, en el centro de la capital chilena, estaba adornada con retratos de 40 mujeres, militantes de varios partidos de izquierda, que fueron detenidas y luego desaparecieron en manos de los militares golpistas.

El homenaje incluyó también una ofrenda floral en un memorial donde aparecen escritos los nombres de todos los militantes socialistas que murieron en la dictadura de Pinochet.

“Desde el PS queremos revivir la memoria para que se haga de una vez por todas verdad y justicia en nuestro país, dado que sabemos que aún estamos en deuda”, dijo Karina Delfino, vicepresidenta de la Mujer del PS.

La dirigente subrayó que aún existen “pactos de silencio” que se deben romper para alcanzar una reconciliación plena y rechazó que la derecha chilena relativice la dictadura hablando del “contexto” que llevó al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

“Fue una triste historia que ocurrió en Chile y no podemos negarla. No existen contextos, no existen montajes, es parte de nuestra historia; nos duele pero también queremos reconciliarnos y para eso necesitamos verdad y justicia”, manifestó Delfino.

Mireya García, militante socialista y exdirigente de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, recordó que el Día Internacional del Detenido Desaparecido fue instaurado por Naciones Unidas a petición de una federación que reúne a familiares de víctimas de toda Latinoamérica.

“Es un día que marca una historia de Latinoamérica profundamente dolorosa de miles de pérdidas de vidas que reflejan lo que fueron las dictaduras latinoamericanas, que dejaron esta historia de dolor, pérdida, silencio e impunidad”, afirmó García.

La activista criticó la decisión de algunos jueces de la Corte Suprema de conceder la libertad provisional a agentes de la dictadura condenados por crímenes de lesa humanidad y respaldó la acusación constitucional que un grupo de diputados opositores presentó la semana pasada contra esos magistrados.

“Estamos de acuerdo con que esto llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (…) no podemos permitir que la Corte Suprema, siendo un poder independiente del Estado, no cumpla con los estándares que les exigen. No están por sobre las leyes ni los tratados internacionales”, subrayó.

Tras la recuperación de la democracia, en 1990, la Comisión Rettig certificó que unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado durante la dictadura, de los que 1.192 aún figuran como detenidos desaparecidos. EFE