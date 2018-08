Biblioteca Pública de Limón se llena de tradiciones caribeñas

San José, 31 Ago (Elpais.cr).- Ni la lluvia impidió que la sala de la Biblioteca Pública de Limón Mayor Thomas Benjamín Lynch se llenara de colores, olores, sabores y así como de limonenses, quienes asistieron a la presentación del libro que publicó el Centro de Patrimonio Cultural: Cocina Tradicional Costarricense 6, Limón y sucumbieron a la tentación de saborear los ancestrales sabores de su cultura.

“Estamos haciendo la entrega de un libro de cocina tradicional limonense que es la culminación de un largo proceso, porque inicialmente se hizo un concurso en que participó mucha gente y la idea es rescatar todas estas recetas que se transmiten a nivel familiar, pero que también trasciendan a otras personas”, mencionó Diego Meléndez, director del Centro de Patrimonio Cultural.

Para Hermelinda Smith, hermana de la ganadora del plato fuerte con un rondón, la publicación constituye “un legado” para la generación, la familia y los nietos de su hermana Ana Cecilia.

“Saber que abrimos un libro y ver que ella fue la ganadora de una receta de las muchas de nuestros antepasados, de nuestros padres. El coco es un ingrediente tan importante y tan especial que le ha dado ese toque de ricura a nuestros platillos, realza lo que es el rondón. Para mí el que ella haya ganado y saber que lo van a poner en práctica muchas generaciones nuestras por venir representa un orgullo de la familia”, comentó Smith.

Por su parte, Ana Cecilia Smith, señala que muchas de estas comidas tradicionales se están dejando de practicar porque requieren preparaciones elaboradas y comenta que, para traer el rondón a la degustación, la noche anterior dejó rayado el coco –porque a ella no le gusta comprarlo rayado- y hoy se levantó a las 4:30 a.m. para terminar pasadas las 8 a.m., su sabroso rondón con paleta.

En el marco de la celebración del Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, el Centro de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud entregó cien ejemplares del libro, la mayoría a ganadores y participantes del certamen y varios ejemplares quedaron para consulta en la Biblioteca Pública.