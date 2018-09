Esta Semana en la Universidad de Costa Rica. Del 1.° al 8 de setiembre de 2018

CINE UNIVERSITARIO: ÉPOCA DE ORO DEL CINE MEXICANO. Sábado 1.o de setiembre, 6:30 p. m., Auditorio de la Facultad de Educación. Película: El Castillo de la Pureza (1973. México. Drama). Información: 2511-5323 / 2511-1198, correo electrónico: cine.vas@ucr.ac.cr Página web: https://www.facebook.com/CINE.UCR Organiza: Vicerrectoría de Acción Social, Sección de Extensión Cultural, con la colaboración del Instituto Cultural de México, Costa Rica.

PRESENTACIÓN DE TEATRO: LAS TRES HERMANAS. Último día de espectáculo: 2 de setiembre. Horario: de jueves a sábado, 8:00 p. m. / domingos, 5:00 p. m., en el Teatro de La Aduana Alberto Cañas. Costo: ¢6 000 (público general) y ¢3 000 (estudiantes con carné y ciudadanos de oro). Información: 2511-6722, correo electrónico: teatrouniversitario@ucr.ac.cr Página web: http://teatro.ucr.ac.cr/es/node/369 Organiza: Teatro Universitario con la colaboración de la Compañía Nacional de Teatro.

CONFERENCIA INAUGURAL. EL LUGAR DE LAS MUJERES EN NUESTRA SOCIEDAD: ¿CÓMO SALDAR LA DEUDA QUE SE TIENE CON ELLAS? Lunes 3 de setiembre, 10:00 a. m., aula 8, Recinto de Paraíso. A cargo de la Licda. Patricia Mora Castellanos, Ministra de la Condición de la Mujer. Información: 2511-7552, correo electrónico: nelson.moya@ucr.ac.cr Organiza: Recinto de Paraíso.

CURSOS: ACTUALIZACIÓN PARA DOCENTES EN LA ENSEÑANZA DE LOS ESTUDIOS SOCIALES. Fecha límite de matrícula: 3 de setiembre, por medio del correo electrónico. El curso se imparte del 6 de setiembre al 29 de noviembre, de 5:00 a 8:00 p. m., en el aula 415, Facultad de Ciencias Sociales, Ciudad de la Investigación. Impartido por la Máster Olga Flores Montes, profesora jubilada, Escuela de Historia. Dirigido a docentes de secundaria. Cupo: 30 personas. Información: 2511-6452, correo electrónico: historia@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Historia, Facultad de Ciencias Sociales, con la colaboración de la Escuela de Geografía.

II CONCURSO CENTROAMERICANO DE CANTO LÍRICO (CONCECALI). ACTIVIDADES: Lunes 3 de setiembre, 9:30 a. m., Sala María Clara Cullell. Inauguración: 6:30 p. m., Teatro Facultad de Artes (I Eliminatoria Concecali). Martes 4 de setiembre, de 9:00 a 11:00 a. m., Sala María Clara Cullell: Clase maestra con Iride Martínez / 6:30 p. m., Teatro Facultad de Artes: II Eliminatoria Concecali. Miércoles 5 de setiembre, de 9:00 a 11:00 a. m., Sala María Clara Cullell: Charla “El cuidado de la voz” con Raquel Cortina / de 1:00 a 3:00 p. m., Sala María Clara Cullell: Clase maestra con Roberto DeSimone / 7:00 p. m., Teatro Facultad de Artes: Semifinal Concecali. Jueves 6 de setiembre, de 9:00 a 11:00 a. m., Sala María Clara Cullell: Clase maestra con Elio Orciuolo / de 1:00 a 3:00 p. m., Sala María Clara Cullell: Clase maestra con Carlos Almaguer / 7:00 p. m.,Teatro Facultad de Artes: Final Concecali. Viernes 7 de setiembre, de 1:00 a 4:00 p. m.,Sala María Clara Cullell: Taller de acompañamiento para pianistas con Susana Cardonnet / 7:00 p. m., Teatro Facultad de Artes: Recital Daniel Cerón, barítono mexicano. Sábado 8 de setiembre, 7:00 p. m., Plaza de la Autonomía, Aula Magna, Concierto de Gala y Premiación (entrada gratuita, no requiere reservación). Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr Página web: http://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

VIII FERIA DE ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA. Martes 4 de setiembre, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., en el Pretil, Sede Rodrigo Facio. Información: 2511-1211, correo electrónico: yasy.morales@ucr.ac.cr Organiza: TCU Comer Orgánico, Escuela de Sociología y Programa de Economía Social Solidaria, Vicerrectoría de Acción Social.

CONFERENCIA INAUGURAL: LOS MOTIVOS MÚLTIPLES PARA LA ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA-INFORMACIONAL CONTEMPORÁNEA. Martes 4 de setiembre, 9:30 a. m., en el auditorio de la Facultad de Educación. Impartida por el Dr. Guillermo Orozco Gómez, responsable, Cátedra Unesco, Unaoc, Milid: Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue para América Latina. Información: 2511-5525, correo electrónico: caii@ucr.ac.cr Organiza: Cátedra Internacional de Alfabetización Informacional e Interculturalidad (CAII), con la colaboración de la Vicerrectoría de Docencia.

PRESENTACIÓN DE LAS ENCICLOPEDIAS DE LA CULTURA NASO. Martes 4 de setiembre, 4:00 p. m., en el auditorio Roberto Murillo de la Facultad de Letras. Información: 2511-7264, correo electrónico: dipalicori@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Filología, Lingüística y Literatura.

CHARLA. ALMIDÓN RESISTENTE: CONCEPTO FUNCIONES Y UTILIDAD EN ANIMALES MONOGÁSTRICOS. Martes 4 de setiembre, de 4:00 a 5:00 p. m., en el auditorio de Ucagro (detrás de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias). Dictada por la Licda. Ericka Salazar Acosta, investigadora, Centro de Investigaciones en Nutrición Animal (CINA). Dirigido a productores, técnicos y estudiantes de ciencias pecuarias. Confirmar asistencia. Información: 2511-3573, correo electrónico: luis.villalobosvillalobos@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Zootecnia con la colaboración del Programa de Educación y Transferencia Tecnológica de la Escuela de Zootecnia (Pettez).

CHARLA: ISONET: ISOTOPIC ESTIMATES OF PLAN WATER USE EFFICIENCY. Martes 4 de setiembre, 5:00 p. m., en el auditorio del Centro de Investigaciones Geofísicas (Cigefi). Dictada por el Dr. John Marshall, profesor, Universidad de Ciencias Agrícolas, Suecia. Dirigido a investigadores, estudiantes y público interesado, impartida en idioma inglés. Información: 2511-5096, correo electrónico: ana.duranquesada@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigaciones Geofísicas (Cigefi) con la colaboración de IsoNet, Observatorio del Agua y Cambio Global, Ucrea, Escuela de Geografía.

CONVERSATORIO: LA ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA E INFORMACIONAL EN AMÉRICA LATINA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA UNESCO. Miércoles 5 de setiembre, 9:30 a. m., en el miniauditorio del Instituto de Investigaciones en Educación (INIE). Favor confirmar su asistencia por vía telefónica o por correo electrónico. Participa: Dr. Guillermo Orozco Gómez, responsable, Cátedra Unesco-Unaoc-Milid: Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue para América Latina. Información: 2511-5525, correo electrónico: caii@ucr.ac.cr Organiza: Cátedra Alfabetización Informacional e Interculturalidad.

CHARLA. CIBERSEGURIDAD: ¿CÓMO PROTEGER LA INFORMACIÓN PERSONAL E INSTITUCIONAL? Miércoles 5 de setiembre, 2:30 p. m., en el auditorio 301, nueva torre, Facultad de Medicina. A cargo de la MATI Ana Cecilia Vargas, coordinadora de la Unidad de Riesgo y Seguridad, Centro de Informática. Información: 2511-1866, correo electrónico: melissa.gomezarce@ucr.ac.cr Página web: https://ci.ucr.ac.cr/noticias/aprenda-sobre-ciberseguridad-como-proteger-la-informacion-personal-e-i Organiza: Centro de Informática.

CHARLA: ¿QUÉ APRENDIMOS EN LA HAYA SOBRE LAS ESTIMACIONES MONETARIAS DEL DAÑO AMBIENTAL? Miércoles 5 de setiembre, de 4:00 a 6:00 p. m., en el miniauditorio, 6.° piso, Facultad de Derecho. A cargo del M. Sc. Mario Peña Chacón, profesor, Facultad de Derecho. Información: 2511-8678, correo electrónico: pec.biologia@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Biología con la colaboración de la Fundación Neotrópica.

CONFERENCIA INAUGURAL. II CICLO 2018: LA CLASIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, DIVERSOS OBJETIVOS CON LA MISMA FINALIDAD. Miércoles 5 de setiembre, 5:00 p. m., en la Sala de Audiovisuales, Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós, Facultad de Ciencias Sociales. Dictada por el Máster Jordi Andreu i Daufi, profesor e investigador, Facultad de Biblioteconomía y Documentación, Universidad de Barcelona. Información: 2511-6453, correo electrónico: archivistica.eh@ucr.ac.cr Organiza: Sección de Archivística, Escuela de Historia, Facultad de Ciencias Sociales, con la colaboración del Proyecto ED-2794: Formación Archivística continua.

CEREMONIA DE ENTREGA DE TÍTULO DE DOCTOR HONORIS CAUSA al escritor Quince Duncan Moodie. Miércoles 5 de setiembre, 5:00 p. m., auditorio de la Escuela de Medicina. Confirmar asistencia al correo: confirmaciones@cu.ucr.ac.cr Organiza: Consejo Universitario, Rectoría.

III COLOQUIO INTERNACIONAL: INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN DE LA CULTURA ARTÍSTICA CENTROAMERICANA 2018. 5, 6 y 7 de setiembre, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., en la Sala de conferencias, 3.er piso, Biblioteca Arturo Agüero Chaves, Sede de Occidente. Participa: Asociado Henry Vargas Benavides, coordinador, Sección de Artes Plásticas, Sede de Occidente. Dirigido a centroamericanistas estudiosos de las artes y las letras. Valor del certificado: ¢5 000 (estudiantes) y ¢15 000 (demás interesados). Información: 2511-7163, correo electrónico: henry.vargas@ucr.ac.cr Página web: https://fundacioninterartes.wixsite.com/iiicoloquio Organiza: Coordinación de Investigación, Sede de Occidente con la colaboración de Fundación Interartes, Vicerrectoría de Investigación, Revista Pensamiento Actual.

CONFERENCIA: EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA EN LA PRODUCCIÓN DE LECHE. Jueves 6 de setiembre, de 4:00 a 5:00 p. m., en el auditorio de Ucagro (detrás de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias). A cargo del Ph. D. Andre Mancebo Mazzetto, investigador postdoctoral, School of Environment, Natural Resources and Geography Bangor University. Dirigido a productores, técnicos y estudiantes. Confirmar asistencia. Información: 2511-3573, correo electrónico: luis.villalobosvillalobos@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Zootecnia con la colaboración del Programa de Educación y Transferencia Tecnológica de la Escuela de Zootecnia (Pettez).

CONFERENCIA INAUGURAL. II CICLO 2018: APRENDIZAJE PROFUNDO CON TENSORFLOW EN 2018. Jueves 6 de setiembre, de 6:00 a 8:00 p. m., en el auditorio de la Escuela de Arquitectura. Impartida por el Ing. Cristian García Escobar, experto, Científicas de Datos, Colombia. Información: 2511-6507, correo electrónico: eiliana.montero@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Estadística, Facultad de Ciencias Económicas.

FORO: LA CRISIS DE NICARAGUA, CONVERSACIÓN CON LOS PROTAGONISTAS. Jueves 6 de setiembre, 6:00 p. m. en el auditorio de la Facultad de Educación. Participantes: Srita. Madeleine Caracas, representante, Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, Nicaragua (ponente); Sr. Douglas Castro, representante, Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Nicaragua (ponente); Sr. Ludwing Moncada, representante, Articulación de Movimientos Sociales y Organismos de la Sociedad Civil, Nicaragua; Sr. Sergio Villena Fiengo, director, Instituto de Investigaciones Sociales (moderador). Información: 2511-8690, correo electrónico: recepcion.iis@ucr.ac.cr Página Web: https://es-la.facebook.com/IIS.UCR/ Organiza: Instituto de Investigaciones Sociales, Facultad de Ciencias Sociales.

IX FORO DEL CONSEJO CENTROAMERICANO DE ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (CCA): La reinvención de la calidad de la educación: ministerios de educación y universidades de cara al bicentenario centroamericano. 6 y 7 de setiembre, 6:30 p. m., Salón Zurquí III del Hotel Radisson en San José. Información: 2511-1411/2511-1412. Organiza: Instituto de Investigación en Educación en colaboración con el CCA.

JORNADAS: RADIOGRAFÍA DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO, ARQUITECTÓNICO Y NATURAL DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO BRENES. Viernes 7 de setiembre, de 9:00 a. m. a 4:30 p. m., en el auditorio de Ucagro (detrás de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias). Actividad gratuita, pero es requisito registrarse al 2283-9705 o al correo electrónico museo@ucr.ac.cr Organiza: museo+UCR.

CURSOS. LITERATURA Y MEMORIA: CHILE A 45 AÑOS DEL GOLPE MILITAR. Los jueves, del 30 de agosto al 27 de setiembre, de 6:00 a 8:00 p. m., en la sala de conferencias, Escuela de Estudios Generales y Auditorio Abelardo Bonilla. Dirigido a profesionales en áreas afines y personas interesadas en la temática. Certificado de aprovechamiento por 10 horas, previa inscripción y con un 80% de asistencia. Información: 2511-6342, correo electrónico: jairol.nunez@ucr.ac.cr Página web: http://www.estudiosgenerales.ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Estudios Generales con la colaboración del Proyecto. ED-3349: Dictadura, exilio y retorno en la literatura chilena: lecturas a 45 años del golpe militar.

CURSO: SUSTAINABLE USE OF RESOURCES IN THE TROPICS. Fecha límite de inscripción: 10 de setiembre, por medio del formulario que se encuentra en https://goo.gl/forms/RF7VvRr8rdIrXm7g2 Duración : del 17 al 21 de setiembre, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., en la Sala Multimedia I, edificio Ucagro, Facultad de Ciencias Agroalimentarias. Impartido por el Dr. Joachim Müller, profesor, Universität Hohenheim, Alemania (dictada en inglés sin traducción). Información: 2511-3838, correo electrónico: iia@ucr.ac.cr Página web: http://ucagro.ucr.ac.cr/capacitacion/capsulas-informativas/sustainable-use-resources-tropics Organiza: Instituto de Investigaciones Agrícolas (IIA) con la colaboración del Centro para Investigaciones en Granos y Semillas (Cigras).

TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO. INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN DE HONGOS COMESTIBLES: HONGO OSTRA. Fecha límite de inscripción: 19 de setiembre por medio del correo electrónico. Inscripción: verificar cupo disponible o haber apartado su espacio / Realizar el pago (indicar fecha del taller en la cuenta): Banco Nacional de Costa Rica: Fundevi CIA Servicios Número de cuenta: 100-01-080-005940-5 Cuenta cliente: 15108010010059408 Cédula Jurídica: 3-006-101757 / Completar boleta de inscripción que se encuentra en la página web y enviarla a info.cia@ucr.ac.cr junto al comprobante de pago. En caso de no poder asistir, no se realizará devolución de dinero. El costo del taller incluye: alimentación, material didáctico, material para práctica. Se otorgará Certificado de participación. Duración: viernes 19 de octubre, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en el Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA). Cupo: 20 personas. Costo: ¢50.000.Información: 2511-2070 / 2511-3041, correo electrónico: info.cia@ucr.ac.cr Página Web: http://www.cia.ucr.ac.cr/?p=2493 Organiza: Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA).

CURSOS: PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA EN ESTADÍSTICA. Matrícula abierta hasta el 25 de setiembre, por medio de la página web. Duración: miércoles 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre, de 5:00 a 9:00 p. m., en el laboratorio 015 de la Facultad de Ciencias Económicas. Dirigido a público en general e instituciones públicas. Costo: ₡155 000. Información: 2511-6509 / 2511-6486 / 2511-6503, correo electrónico: uses.ee@ucr.ac.cr Página web: http://www.estadistica.ucr.ac.cr/index.php/es/uses/cursos Organiza: Escuela de Estadística, Facultad de Ciencias Económicas.

CURSO: ACTUALIZACIÓN EN ENFERMEDADES DE LA PIEL Y ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL. Fecha límite de inscripción: 28 de setiembre, por medio de la página web: http://fmedicina.ucr.ac.cr/index.php/formularios/cursos Duración : 6,13, 20 y 27 de octubre, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., en la Sala de Directores de la Facultad de Medicina. Costo: ¢90 000 ( Formas de pago : depósito o transferencia bancaria / número de cuenta del Banco Nacional, Cte.#100-01-000-140077-9 Cuenta en colones C.C. #15100010011400776 Cédula jurídica 3-006-101757). Dirigido a profesionales del área de la salud. Información: 2511-4512, correo electrónico: pec.fm@ucr.ac.cr Organiza: Decanato, Facultad de Medicina.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA EN ESTADÍSTICA. Matrícula abierta hasta el 15 de octubre (las boletas de matrícula están disponibles en la página: www.estadistica.ucr.ac.cr en la sección de cursos de extensión docente). Cursos: Programación Estadística con R. Duración: 22 y 29 de octubre, 5 y 12 de noviembre, de 8:00 a. m. a 12:00 m. (16 horas) / Costo: ₡130 000. Sistemas de Información Geográfica Aplicados a Estadística. Duración: 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre, de 5:00 a 9:00 p. m. (20 horas) en el laboratorio 015, Facultad Ciencias Económicas / Costo: ₡ 155 000. El pago del curso se realiza hasta que se confirme la apertura del mismo, una semana antes de que inicie el curso (10% de descuento para estudiantes y funcionarios de la UCR y colegiados del Cpcecr). Información: 2511-6486/ 2511-6509 / 2511-6503, correo electrónico: uses.ee@ucr.ac.cr Página web: http://www.estadistica.ucr.ac.cr/index.php/es/uses/cursos Organiza: Escuela de Estadística, Facultad de Ciencias Económicas.