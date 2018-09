Nicaragua y el silencio

Los fracasos de la pseudo izquierda latinoamericana, izquierda fallida por culpa de quienes la representan como gobernantes de Estados fallidos, no por la estructura ideológica de la misma, hablan cada vez peor de sí misma y fortalece el avance neoliberal depredador.

Solamente hay que observar el descalabro económico venezolano y la ausencia de racionalidad y el desprecio de los derechos humanos nicaragüenses.

Entonces, ¿dónde están los intelectuales latinoamericanos y europeos defensores de la ideología de orientación social-progresista? Aquellos que cantaron loas al modelo venezolano y su hijo bastardo y económicamente mantenido, el modelo nicaragüense, guardan ahora un sospechoso silencio, cuando en realidad deberían ser los suficientemente honestos intelectualmente como para condenar los desatinos, los desmadres y las estupideces de los gobernantes venezolanos y nicaragüenses. Pero no, todo es culpa del imperio norteamericano, de ese torpe y brutal sargento que cree que el mundo es suyo y que tiene el derecho de patear a quien se le ocurra. Lo cual no es del todo cierto, patean a quien se deja patear. Algo de culpa tiene, sí, pero no totalmente.

Lo que no está claro es que eso que tantos decidieron llamar izquierda fuera realmente de izquierda. Hubo, sin embargo, un acuerdo más o menos tácito de llamarlos así.

Llamar izquierda a esos movimientos diversos les servía a todos: para empezar, a los políticos que se hicieron con el poder en sus países. Algunos, en efecto, lo eran —Evo Morales, Lula— y tenían una larga historia de luchas sociales; otros, recién llegados de la milicia, la academia o los partidos del sistema, simplemente entendieron que, tras los desastres económicos y sociales de la década neoliberal, que hoy se está repitiendo en Argentina, nada funcionaría mejor que presentarse como adalides de una cierta izquierda. Pero las proclamas y la realidad pueden ser muy distintas: del dicho al hecho, hay mucho trecho.

La discusión, como cualquiera que valga la pena, es complicada: habría que empezar por acordar qué significa “izquierda”. Es un debate centenario y sus meandros ocupan bibliotecas, pero quizá podamos encontrar un mínimo común: aceptar que una política de izquierda implica, por lo menos, que el Estado, como instrumento político de la sociedad, trabaje para garantizar que todos sus integrantes tengan la comida, salud, educación, vivienda y seguridad que necesitan. Y que intente repartir la riqueza para reducir la desigualdad social y económica a sus mínimos posibles.

Hoy vemos a brutalidad gansteril de los Ortega-Murillo en Nicaragua y todo el mundo en silencio. Hay, a mi parecer, algo de complicidad en quienes tienen ahora la obligación de condenar lo que a todas luces no es más que la reedición de las dictaduras bananeras de antaño. Con la diferencia de que eran aquellas impuestas y mantenidas por los EEUU, y la nicaragüense es la consecuencia de una coalición del gobierno dizque sandinista, la empresa privada y la iglesia católica, que se repartían las migajas de un país empobrecido.

Costa Rica, objeto de ataques continuos de Ortega a través de los años, porque le conviene tener un enemigo a quien molestar para tener entretenida a la turba ignorante, debe guardar una postura recta y prudente, pero nunca complaciente con esta nueva versión del somocismo de antaño. Pero el silencio no es la salida, callar es ser cómplice.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría