El derecho a huelga y los medios de comunicación

Columna Poliédrica

Como es sabido, de parte de las personas que se informan, los sindicatos han convocado a huelga para la segunda semana de setiembre de este año. Como siempre sucede, hay personas en contra y a favor; sin embargo, se trata de un pulso para medir fuerzas en relación con el proyecto fiscal y establecer quiénes van a pagar el hueco de las finanzas públicas.

La historia ha evidenciado que los pagadores de este tipo de proyectos son los que no luchan por sacudirse de este tipo de imposiciones. Cada grupo social busca no ser objeto de imposición o evitar el ser tasado por por la nueva ley que se pretende aprobar. Se trata de la lucha social permanente entre los diferentes grupos de interés de la sociedad costarricense.

En esa lucha los medios de comunicación juegan su papel. Como pertenecen a grupos privados, la mayoría de sus empleados siguen una línea acorde con los intereses de quienes les pagan su salario. Aquellos que esperan una conducta diferente de los periodistas son muy cándidos. La realidad es como es y en esto no puede uno llamarse a engaño.

Por eso no es sorpresivo lo que van a “informar” ese día los medios de comunicación. Van a ir a los hospitales para procurar encontrar un asegurado que, a pesar de saberse que ese día hay huelga, va a llegar al hospital y el “periodista” le va preguntar que si considera una barbaridad que haya huelga en los servicios que brinda la Caja Costarricense del Seguro Social. La misma acción la veremos en las Escuelas y Colegios, en los servicios de tren o en otros vinculados al sector público.

Todo ese despliegue tiene como objetivo deslegitimar la huelga y que los diputados se inclinen por la tesis que aboga porque sean los trabajadores, especialmente los públicos, quienes terminen pagando el déficit fiscal. Y es que ya se ha dicho lo regresivo que es el sistema tributario en la actualidad, no debería hacer falta insistir que existe un número excesivo de personas que no tributan. Quienes sostienen la recaudación impositiva costarricense somos los trabajadores, fundamentalmente, trabajadores del sector público.

Por eso cuando los “periodistas” no informan, sino que toman partido a favor de las tesis de sus empleadores, dan una gran pena. No solo porque faltan a su deber como profesionales, ya que a ellos les corresponde informar, no valorar; sino que, como ha ocurrido en no pocas ocasiones, cuando son echados de esos medios de comunicación, ahí sí les parece que las leyes laborales que han sido conquistadas con huelgas, sí deben ser aplicadas a sus casos.

Los derechos laborales no han sido concesiones graciosas del poder político o económico a los trabajadores, fueron conquistados con sangre, sudor y lágrimas. Por eso cuando uno observa personas oponiéndose a los movimientos que realizan los trabajadores para defender o promover sus derechos, dan ganas de que esos individuos tuvieran la decencia de leer la historia de las luchas que precedieron el reconocimiento jurídico de esos derechos.

Para decirlo, de manera clara, en lugar de ver y escuchar las frivolidades que los medios de comunicación transmiten día a día, deberían de preocuparse por estudiar y entender cómo se logró que existan los derechos laborales. No hay nada más repugnante que haya personas que se favorezcan de beneficios que no les ha costado nada o que lo hagan después de criticar a aquellos que han luchado y hasta dieron su vida por lograr esas conquistas.

¡Nadie sabe para quién trabaja, se llama esa figura!

(*) Andi Mirom es Filósofo