El fantasma de la intolerancia recorre el mundo

Una economía mundial confusa, la desaparición aparente de las ideologías, las grandes migraciones, son los condimentos perfectos para la reaparición del fascismo: “ha sucedido y por consiguiente puede volver a suceder, esto es la esencia de lo que tenemos que saber” (Primo Levi). Estamos demasiado ocupados en no hacer nada, que difícilmente se nos ocurre pensar: la reflexión es casi un fenómeno aislado, quizá la utilizamos para decidir si compramos cebolla blanca o morada, si elegimos entre una cerveza de fábrica o una artesanal, si compramos baguette o cuadrado el pan para la cena.

Hemos descuidado todo, dejamos al mundo pasar a nuestro lado sin inmutarnos: ni siquiera ponemos una cara de perplejidad, sigue todo y no nos importa. “No es conmigo” es nuestro patético : todo sigue igual. Esta perniciosa práctica es tanto en asuntos nacionales como internacionales, nos importa tanto el mejengón del domingo o los Chances del viernes, que no nos interesamos en enterarnos de lo que sucede a nuestro alrededor.

El fascismo está cobrando auge especialmente en Europa occidental, aunque Rusia no escapa de ese fantasma que también tiene maniatados a millones de estadounidenses. Solo falta la aparición de líderes carismáticos con verbo encendido que prendan la mecha, lo demás, esto es las masas ya están preparadas.

Días atrás el país fue testigo de un brote agudo de xenofobia, disparado por la estadía de nicaragüenses en el parque frente a la Merced. Eso no fue una casualidad ni un acto de vandalismo aislado, no, fue una clara manifestación de intolerancia, prima causa de los movimientos fascistas, y que nos muestra de manera clara que tan mal estará Europa sí nosotros actuamos así. Ese inconsciente colectivo está derivando hacia aguas peligrosas: “El inconsciente colectivo es un término acuñado por el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, quien postuló la existencia de un sustrato común a los seres humanos de todos los tiempos y lugares del mundo, constituido por símbolos primitivos con los que se expresa un contenido de la psique que está más allá de la razón.”

Nadie ha podido explicar con claridad la razón del genocidio nazi, incluso historiadores serios de muchos países incluido Alemania, no han podido dar una explicación racional válida; miles de páginas leídas de diferentes autores, no aclaran nada. Se puede teorizar, suponer, pensar, pero no hay una explicación que llene las preguntas sobre esa catástrofe.

Los movimientos radicales se mueven primero en las mentes, como una especie de inconformidad con lo que sucede, después al no poder dar una respuesta certera, se busca un chivo expiatorio, luego aparece el líder: “el mago”que saca conejos del sombrero. Podemos estar seguros que esta desconformidad empezó a manifestarse con el 9/11, ahí vimos impávidos cómo se caía el orden mundial de golpe y porrazo, la razón o los autores no está definida y posiblemente nunca lo estará, pero desde luego es algo más que una irrupción abrupta del terrorismo internacional. Los historiadores de finales del siglo XXI definirán esta era con un antes y un después, será como el magnicidio de Sarajevo, donde el siglo XX se anunció como el siglo de las grandes guerras.

Así, quienes escriban para la posteridad, mencionarán el 9/11 como el principio de la nueva conformación del mundo, el detonante de la nueva época que ya estamos viendo con cierta claridad, si sabemos leer entre los confusos renglones del mundo actual.

No nos espera nada bueno, en esos movimientos sangrientos todos perdemos, nadie gana.

Dr. Rogelio Arce Barrantes.