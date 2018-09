El 64 % de mexicanos desaprueba la Administración de Peña Nieto en México

Divulgada este día, el mismo en el que Peña Nieto presentó su sexto y último Informe de Gobierno, la mayoría de los mexicanos dijo que no aprueba el trabajo del presidente, un 26 % aprobó su gestión y el restante 10 % dijo no saber o no contestó.

El ejercicio recordó que desde su campaña electoral rumbo a la Presidencia, el 44 % pensaba que Peña Nieto “no sería ni un buen o mal presidente” y un 32 % tenía la esperanza de que fuese “un buen gobernante”.

En 2012, cuando comenzó su Gobierno, la gente era optimista y el 41 % de los mexicanos pensaba que México “estaría mejor” con el Gobierno entrante.

Ahora el 65 % opina que Peña Nieto (2012-2018) “dejará al país peor de lo que estaba hace seis años” con terminó el mandato del presidente Felipe Calderón (2006-2012).

En la encuesta también se le preguntó a los mexicanos sobre temas puntuales en lo últimos seis años, como seguridad, desempleo y economía, entre otros.

El 54 % señaló que el desempleo se incrementó, mientras que el 55 % cree que la educación pública decayó.

El 71 % de los encuestados opinó que la pobreza se agudizó, el 73 % señaló que la economía del país decreció y el 81 % de los encuestados afirmó creer que el combate a la inseguridad empeoró.

La encuesta se llevó a cabo por teléfono a 5.000 ciudadanos mayores de 18 años en todo el país, mediante un muestreo aleatorio simple con un nivel de confianza de 95 % y un error estadístico 4,5 %. EFE