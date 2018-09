Crónica de una crisis

El año 1969, cuando ante un pleito entre Rodrigo Carazo (hijo putativo de Pepe Figueres) y Daniel Oduber, fundador del PLN , ambos querían la candidatura presidencial por Liberación, don Pepe dió el famoso “taconazo” y dijo: “entonces el candidato soy yo”.

Carazo, quien no aceptaba el no, se fue del PLN y junto a Rodolfo Piza Escalante, con estrategias de político, tomaron el partido “Unidad de Corredores”, a la sazón un partido cantonal de la zona sur, con una banderita celeste y blanco con una U roja en el centro, se lanzaron a buscar adeptos.

Carazo perdió 1970-74 y 74-1978, ambas campañas, pero para el año 1978 logró un triunfo electoral sin precedentes y llegó a la Presidencia. Cómo no tenía la gente necesaria por ser un partido nuevo, hizo un verdadero tutti frutti de ministros y presidentes de autónomas, que después del caos económico y social en que se debatió Costa Rica en ese cuatrienio, solo terminaron a su lado un Ministro y el Vicepresidente.

Carazo arrastraba turbulencia económica de muchos gobiernos anteriores, más lo peor fue que quiso enfrentarse al FMI y BM, echó a la calle al entonces secretario del FMI. Esa pose característica de Carazo nos costó muy cara.

No podemos echar toda la culpa a Rodrigo Carazo (q.e.p.d.), había mucha turbulencia internacional y encima Nicaragua en guerra, es por esa razón que me preocupa lo que estamos viendo de frente, un presidente joven y agradable, rodeado de muchos extraños que posiblemente lo abandonen cuando el barco haga agua, como a Carazo, hereda un verdadero pandemónium fiscal callado por su ex jefe y mentor: LGS y Helio Fallas.

Hoy estamos ante dos crisis: la fiscal y la administrativa, con un caos total que nos llevará a la crisis totalmente tangible. LGS sabía que esto vendría, lo que ignoraba era que el PAC ganaría las elecciones, igual sucedió a Óscar Arias, que nunca pensó que Laura llegaría a la presidencia, LGS que durante la mitad del gobierno de Óscar era un liberacionista de hueso colorado, sabía todo esto.

Nos queda una duda: ¿cálculo o error? Todos los que hemos leído la obra escrita de Óscar Arias, sabemos que él, muy inteligentemente sabía que derrotar el estatismo de Oduber era casi imposible, pero había otras vías. Mucha gente desconoce que Óscar Arias ingresó al PLN en 1969 donde hizo una carrera meteórica, porque no se puede dudar de su capacidad intelectual, quizá por esas razones Oduber nunca lo quiso.

Óscar fue el verdadero cambio de ruta del PLN y de paso muchos vimos eso con buenos ojos, porque apartó a un poco de criptocomunistas endémicos vividores del poder: la lista es larga y muchos han partido de este mundo.

En Óscar Arias no hay azar, es quizá el político más frío y calculador que haya tenido Costa Rica en este último siglo: con pleno apogeo del liberacionismo socialdemócrata, se creó la Sala IV, conocida en corrillos académicos como “la Sala Arias”, que posteriormente sería el escalón para una segunda presidencia y de paso terminar de decorar el pastel.

Creo que juristas como Rodolfo Piza Escalante (q.e.p.d.) no creyó que la creación de la Sala constitucional fuera un arma política secreta, quizá al final de su vida lo comprendió bien.

“Grupos de presión en Costa Rica” y “Quién gobierna en Costa Rica”, de la pluma de Óscar, que si no se leen no se entiende este largo “tejemaneje” para cambiar el país. Los sindicatos y los gremios en Costa Rica son ingobernables, no por sus dirigentes sino por sus intereses que no son los de las mayorías ni los del país, sino pecuniarios muy propios,

Oscar sabía que por la buena jamás iban a alinearse para darle al país posibilidades de movimiento, pero que por crisis si lograrían aceptar lo que fuera.

Durante casi treinta años, se ha ido transformando el país en un mundo difícil de manejar y muy lejos de ser un país con plena comprensión de que no se puede llenar la bolsa con dinero ajeno.

Entonces debemos aclarar que aunque Óscar Arias no gobierna, su poder sigue siendo enorme en Costa Rica y el PLN que tiene a los políticos más “vivos”, no inteligentes sino vivos, hace lo que de él dimane no por docilidad, sino porque Arias se encargó de purgar a las inteligencias más destacadas de ese partido, para erradicar cualquier opositor.

Tenemos un panorama nada esperanzador, pero que sin duda cambiará a Costa Rica en otra muy diferente antes del bicentenario de la independencia, y ¿quién mejor para poner el rostro que un perfecto desconocido, que aunque buena persona, no comprende el trasfondo de lo que está sucediendo?

Maquiavelo no escribió en vano, quien pretenda gobernar un país debe tener ese libro bajo la almohada y leerlo cada noche, escribía Napoleón Bonaparte en una edición comentada por él.

Yo particularmente admiro el tesón de Óscar Arias para cambiar la historia de este país, muy pocos han comprendido todo ese largo proceso, que solo se verá completado después de la crisis: “Centroamericanizar a Costa Rica” o “desuruguayizar a Costa Rica”. De cualquier manera será una revolución incruenta, eso es lo que vale y quizá el mayor mérito de Óscar Arias haya sido conseguirlo sin disparar un tiro. Claro que habrá mucho dolor, pero ¿cuál movimiento social grande no lo causa? No creo en brujas ni en conjuros, las cosas suceden porque se planean inteligentemente, para bien o para mal, sino veamos la lucha de un perfecto don nadie para destruir a Alemania: Adolfo Hitler, donde solo al final sus colaboradores aristócratas comprendieron, pero el mal estaba hecho (él era austriaco).

Podría hablar mucho más, pero no tiene sentido porque a las mayorías no les interesa leer lo feo, todos desean cuentos de hadas y príncipes encantados, y esto no lo es.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico