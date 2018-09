Incongruencias

La incongruencia es aquello que se dice o hace y que carece de sentido o coherencia. También se refiere a lo que es contradictorio e ilógico. Y observando el comportamiento de ciertos grupos en el país, con relación a la propuesta de reforma fiscal, se percibe de inmediato la incongruencia de posturas, acciones y declaraciones. Y para comprobarlo es necesario efectuar algunos comentarios sobre las posturas y declaraciones de determinados grupos.

El primer ejemplo es el de los sindicatos, opuestos de medio a medios a la reforma fiscal, sea cual fuere la que se presente ante la Asamblea Legislativa, argumentando que se oponen a ella por cuanto afectaría a las clases más desposeídas de la sociedad. Bueno, es cierto ello si la propuesta no contempla una progresividad en las tasas impositivas, de forma que los que más tienen, más paguen.

Pero si escarbamos un poco las verdaderas causas que impulsan las posturas sindicales (públicas) en realidad todo se debe a que el actual gobierno, con la colaboración de otros partidos políticos que se podría llamar de oposición, busca poner orden al desorden, irracionalidad e injusticia que existen en la forma y manera en que se han agregado a los sueldos de los funcionarios públicos toda clase de prebendas, multiplicando los mismos al punto de ser superiores a lo que sería lógico.

Pero a ello se suma otra incongruencia que podríamos llamar de segundo nivel. Y es que el presupuesto nacional, como ley de la república, solo afectaría a los sueldos de los funcionarios del poder central, y no así a los de las organizaciones autónomas, en donde se encuentran las más aberrantes modelos de compensaciones y sobrecompensaciones, muchas de ellas blindadas por convenciones colectivas,

Por otro lado, los sindicatos asumen una representatividad que no tienen. Y amenazan al país en su totalidad si no se les toman en cuenta sus exigencias. Los sindicatos no tienen la representatividad de todos los trabajadores del país, sino solamente de algunos de los funcionarios públicos, y por lo tanto sus actitudes prepotentes y soberbias no solamente son incongruentes, sino ridículas.

Por ello, es mí parecer que mal haría el señor Presidente de la República si les concede más importancia de la que tristemente tienen. Pues las amenazas y los chantajes evidentes no son la puerta de entrada hacia una discusión seria.

Pero ejemplos de ello tenemos a granel. Los taxistas, que prestan un servicio -en general- caro y hasta malcriado por las groserías con que algunos tratan a los clientes, y porque se sienten protegidos por los señorones que son realmente los dueños de los automóviles (muchos de ellos políticos y funcionarios de gobiernos pasados que obtuvieron los permisos en un acto corrupto a todas luces). Y en vez de luchar contra lo que al parecer serán las nuevas modalidades de servicios de transporte remunerado de personas del futuro, deberían hacer los esfuerzos necesarios para cambiar de actitud, adaptarse a las nuevas tecnología, y eliminar sus posturas prepotentes y hasta ilegales, como es apoderarse de las paradas de autobuses para estacionar sus automóviles, obligando a los buzas a bajar y subir pasajeros en media calle.

Y así podríamos continuar con una larga lista de ejemplos. Concluyendo en algo que parece bien simple, pero que en realidad casi nadie lo considera: detrás de estas acciones, posturas y declaraciones incongruentes (según la definición) se encuentra el egoísmo aberrante que contemplamos cotidianamente. Hace mucho tiempo se perdió en nuestro país, al menos en las últimas generaciones, el sentimiento de colectividad y la búsqueda del bien común, Hoy prevalece el egocentrismo fundamentado en la acumulación de beneficios para sí mismos, así sea a costa de los demás.

La erradicación de algunas falacias es tal vez la tarea de más corto plazo, y solo el tiempo contribuirá a poner las cosas en su sitio. Es falaz, por ejemplo, sugerir que la austeridad es “completamente equivocada”. En términos de economía doméstica, esto equivale a pensar que una persona endeudada hasta las cejas pudiera seguir endeudándose sin problema y que más deuda le ayudaría a recomponerse, crecer y afrontar sus compromisos financieros. También es errónea la austeridad a ultranza. En el caso de Costa Rica, como país que necesita sí o sí financiación exterior, lo que se precisa son plazos más razonables para que, en mitad del esfuerzo de consolidación fiscal, la economía no se ahogue y acabe estando tan saneada como yerma. No son tanto las condiciones como cuándo y cómo aplicarlas, para que el esfuerzo apriete, pero no ahogue.

La política se define como la obligación con la sociedad desde la óptica de la ética, que se basa en el individuo. Se asienta además en la moral que surge del compromiso con los demás. Siempre desde ambos puntos de vista el objetivo es el bienestar social. Frente a esta forma de buen hacer político existen organizaciones que anteponen sus intereses a los de todos. Por esa intención egoísta no representan los valores de la democracia.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría