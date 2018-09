Y del colapso de Bancrédito ¿Quién responde?

De cal y de arena

De los humeantes restos del Banco Crédito Agrícola de Cartago se va a hacer cargo el Banco de Costa Rica. Así lo dispone una ley de la república que está a punto de concluir su tramitación en el Congreso, consecuencia inevitable de la sumatoria de una larga serie de errores y chambonadas que la ignorancia en su gestión y a veces también las presiones políticas, determinaron su colapso financiero. Fue una cruel suma de ineptitudes acumulada a lo largo de años y de varias administraciones.

No es que el BCAC tuvo momentos esplendorosos; en su pequeñez y con los enfoques de corta distancia y mediana ambición, no podía alcanzarlos. Aún así, podía –y pudo- mantenerse a flote, condición que no le sería suficiente para asegurarse larga vida. Como en efecto terminó sucediendo, en medio de muchas torpezas y deshonestas presiones. Por ahí anduvo el origen de su caída en picada que en su clímax le hizo acumular 36.515 millones de colones en pérdidas entre el 2017 y el primer semestre de este año. Fueron pérdidas que se comieron el 45% del patrimonio en cuestión de un año.

Pero fue un banco que a los clientes que le fuimos leales nos atendió bien, tanto en la gestión de negocios como en el trato personal.

Y del mismo modo les fue bien –inmerecidamente- a quienes le montaron trampas al socaire de directores y gerentes carentes de la suficiente formación profesional e integridad moral.

Ya en plena crisis fueron destapándose los casos que ya ocupaban espacios en los cotilleos de los cartagineses. El interventor nombrado para “hacer un sepelio” en orden en los últimos tramos de la vida del Banco fundado por gente de prosapia profesional y empresarial, dio a conocer más de uno de estos fétidos expedientes que sólo con la razón de la presencia del tráfico de influencias y los compadrazgos pudieron cuajar con la carpeta de operaciones crediticias.

En la misma fecha en que la Asamblea Legislativa tramitaba la ley que entrega al BCR las cenizas de BANCRÉDITO se publicaba en un diario un edicto de remate que éste promovía sobre más de 4.000 millones de colones en bienes de una constructora de carreteras.

Este caso pinta de mil maravillas el descalabro de la tabla de valores y ética de la sociedad costarricense: quebraron el Banco Crédito Agrícola de Cartago y quienes lo hicieron siguen tan campantes como Johnny Walker. Peor aún: las dependencias del Ministerio de Transportes involucradas en esa cornucopia de fortunas que se ha coludido en torno al tema de las carreteras, siguen teniendo por válidos sujetos para las contrataciones de la red a personajes y empresas cuestionadas, muy cuestionadas.

(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista